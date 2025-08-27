«Новая почта» вводит новые правила доставки в США из-за изменений в американском законодательстве. Изменения связаны с отменой льготного беспошлинного порога в $800, ранее применявшегося к товарам для личного пользования и покупкам в иностранных интернет-магазинах. Об этом сообщила пресс-служба компании 27 августа.

Подробности

С 29 августа все отправления в США будут облагаться пошлиной вне зависимости от стоимости. Для товаров из Украины таможенная пошлина составляет 10%, что может увеличить время таможенного оформления и расходы. Отправитель может выбрать, кто платит пошлину: если отправитель – прибавляется 10% к стоимости доставки, если получатель – он платит 10% плюс от $25 за таможенно-брокерские услуги. Получатель получает email для оплаты, а доставка производится после ее выполнения.

В отделениях «Новой почты» операторы помогут выбрать плательщика пошлины и рассчитают расходы. Пользователи мобильного приложения получат уведомление об изменениях, а в личном кабинете смогут выбрать плательщика пошлины при заполнении инвойса.

Важно правильно указывать страну происхождения товаров, ведь ставка 10% действует только для украинских товаров. Таможенные органы США ужесточили контроль за описанием, страной происхождения, целью экспорта и стоимостью товаров. Несоответствия могут привести к задержкам и дополнительным платежам.

Контекст

Во втором квартале 2024 года украинская почтово-логистическая компания Nova стала прибыльной в Польше, Молдове и Чехии, сообщил СЕО Nova Post Europe Александр Лисовец в комментарии Forbes Ukraine.

В других странах, где работают отделения «Новой почты», компании пока не удалось выйти на безубыточность. Это связано с ограничениями Национального банка Украины, запрещающими выведение заработанных в Украине средств за границу. Поэтому финансирование европейских операций возможно только за счет доходов, полученных на местных рынках, отметили в компании.

За первое полугодие 2025-го «Новая почта» увеличила количество доставленных посылок и грузов на 7%, достигнув 238 млн единиц, а международных отправлений – до 5,9 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании 31 июля. Выручка за этот период составляет 24,6 млрд грн, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. Сеть компании выросла на 4777 новых точек сервиса, включая 708 новых отделений и 4069 почтоматов.