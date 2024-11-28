США начали масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала антимонопольное расследование относительно Microsoft Corp., изучая все аспекты деятельности компании: от облачных вычислений и лицензирования программного обеспечения до предложений по кибербезопасности и продуктам искусственного интеллекта, пишут Bloomberg и Reuters 27 ноября со ссылкой на свои источники.

Ключевые факты

По словам людей, знакомых с ситуацией, после более года проведения неофициальных интервью с конкурентами и деловыми партнерами антимонопольные органы составили подробный запрос, чтобы заставить Microsoft предоставить информацию.

По словам двух других источников, антимонопольные юристы FTC собираются встретиться с конкурентами Microsoft на следующей неделе, чтобы собрать больше информации о деловой практике компании.

Microsoft и FTC отказались от комментариев.

Проверка FTC бизнеса облачных вычислений Microsoft усилилась после серии инцидентов кибербезопасности, связанных с продуктами компании.

По словам людей, знакомых с запросом информации, основным направлением текущего расследования является объединение Microsoft своего популярного офисного программного обеспечения со своими облачными предложениями.

Недостатки Microsoft в сфере кибербезопасности в сочетании с ее весом как государственного подрядчика рассматриваются FTC как пример проблемного влияния компании на рынок.

По словам некоторых источников, часть расследования сосредоточена на методах работы компании, связанных с программным обеспечением безопасности Microsoft Entra ID (ранее известным как Azure Active Directory), что помогает аутентифицировать входящих в облачное программное обеспечение пользователей.

Контекст

Расследование FTC возобновляет проверку деятельности Microsoft относительно ее деловой практики более 25 лет после того, как правительство подало в суд на компанию за аналогичное поведение, связанное с объединением операционной системы Windows и браузера.

В отчете за ноябрь 2023 года Федеральная торговая комиссия выразила обеспокоенность тем, что концентрированный характер рынка облачных услуг означает, что «перебои или другие проблемы, ухудшающие качество услуг поставщика облачных услуг, могут оказать каскадное влияние на экономику или определенные сектора».

Сбой CrowdStrike, затронувший миллионы устройств на базе систем Microsoft Windows в начале этого года, сам по себе стал свидетельством широкого распространения продукции компании Microsoft и ее непосредственного влияния на мировую экономику.

Slack и Zoom Communications Inc., принадлежащие Salesforce Inc., заявили, что практика Microsoft по бесплатной раздаче своего программного обеспечения для видеоконференций Teams в комплекте с популярными программными продуктами, такими как Word и Excel, является антиконкурентной.