США почали масштабне антимонопольне розслідування щодо Microsoft

Федеральна торгова комісія США (FTC) розпочала антимонопольне розслідування щодо Microsoft Corp., вивчаючи всі аспекти діяльності компанії: від хмарних обчислень та ліцензування програмного забезпечення до пропозицій щодо кібербезпеки та продуктів штучного інтелекту, пишуть Bloomberg і Reuters 27 листопада із посиланням на свої джерела.

Ключові факти

За словами людей, знайомих із ситуацією, після більш ніж року проведення неофіційних інтервʼю з конкурентами та діловими партнерами антимонопольні органи склали докладний запит, щоб змусити Microsoft надати інформацію. Вимога, яка займає сотні сторінок, була надіслана компанії після підпису голови FTC Ліни Хан, сказало джерело.

За словами двох інших джерел, антимонопольні юристи FTC збираються зустрітися з конкурентами Microsoft наступного тижня, щоб зібрати більше інформації про ділову практику компанії.

Microsoft та FTC відмовилися від коментарів.

Перевірка FTC бізнесу хмарних обчислень Microsoft посилилася після серії інцидентів кібербезпеки, повʼязаних з продуктами компанії.

За словами людей, знайомих із запитом інформації, основним напрямком поточного розслідування є обʼєднання компанією Microsoft свого популярного офісного програмного забезпечення зі своїми хмарними пропозиціями.

Недоліки Microsoft у сфері кібербезпеки у поєднанні з її вагою як державного підрядника розглядаються FTC як приклад проблемного впливу компанії на ринок.

За словами деяких джерел, частина розслідування зосереджена на методах роботи компанії, повʼязаних із програмним забезпеченням безпеки Microsoft Entra ID (раніше відомим як Azure Active Directory), що допомагає аутентифікувати користувачів, що входять до хмарного програмного забезпечення.

Контекст

Розслідування FTC відновлює перевірку діяльності Microsoft щодо її ділової практики понад 25 років після того, як уряд подав до суду на компанію за аналогічну поведінку, повʼязану з обʼєднанням операційної системи Windows і браузера.

У звіті за листопад 2023 року Федеральна торгова комісія висловила стурбованість тим, що концентрований характер ринку хмарних послуг означає, що «перебої чи інші проблеми, що погіршують якість послуг постачальника хмарних послуг, можуть мати каскадний вплив на економіку чи певні сектори».

Збій CrowdStrike, що торкнувся мільйонів пристроїв на базі систем Microsoft Windows на початку цього року, сам по собі став свідченням широкого поширення продукції компанії Microsoft та її безпосереднього впливу на світову економіку.

Slack та Zoom Communications Inc., що належать Salesforce Inc., заявили, що практика Microsoft з безкоштовної роздачі свого програмного забезпечення для відеоконференцій Teams у комплекті з популярними програмними продуктами, такими як Word та Excel, є антиконкурентною.