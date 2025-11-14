США и Китай продолжают переговоры о поставках редкоземельных минералов в Соединенные Штаты. Об этом 14 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Стороны дали своим делегациям срок до конца ноября, чтобы согласовать условия «общих лицензий», которые Пекин обещал выдать для экспорта редкоземельных и других критических ископаемых в США, пишет издание.
- Белый дом включил это обязательство в отчет о соглашении, заключенном между президентом Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином две недели назад. Вашингтон назвал шаг «фактической отменой» ограничений, введенных с 2023 года, и большой победой для глобальной экономики и цепей поставок.
- Хотя США уже отменили пошлины и приостановили ряд мер национальной безопасности в рамках соглашения, Китай пока не комментирует вопрос лицензирования. Пекин подтвердил другие пункты перемирия, в частности годовую паузу во введении дополнительного контроля за редкоземельными элементами.
- Из-за нехватки четкости экспортеры остаются в неопределенности. Некоторые из них сообщили, что до сих пор ждут новых инструкций и не заметили изменений в повседневной практике.
- Как отмечает Bloomberg, «общая лицензия» – это норма китайского законодательства о контроле экспорта товаров двойного назначения, позволяющая осуществлять несколько поставок контролируемой продукции в течение срока до трех лет одному или нескольким определенным покупателям. Это отличается от нынешних индивидуальных разрешений, необходимых для каждой партии редкоземельных материалов.
Контекст
30 октября Трамп выразил удовлетворение итогами переговоров с Си Цзиньпином, подчеркнув, что стороны достигли согласия «почти по всем вопросам».
31 октября президент Трамп объявил о готовности отменить пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, при условии усиления Пекином контроля за экспортом этого наркотика и прекурсоров для его производства.
В начале ноября Китай отменил запрет на поставку в США ряда материалов двойного назначения. В то же время Министерство торговли КНР сообщило об обновлении списка прекурсоров наркотиков и введении обязательного лицензирования экспорта отдельных химических веществ в США, Канаду и Мексику.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.