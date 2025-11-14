США и Китай продолжают переговоры о поставках редкоземельных минералов в Соединенные Штаты. Об этом 14 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Подробности

Стороны дали своим делегациям срок до конца ноября, чтобы согласовать условия «общих лицензий», которые Пекин обещал выдать для экспорта редкоземельных и других критических ископаемых в США, пишет издание.

Белый дом включил это обязательство в отчет о соглашении, заключенном между президентом Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином две недели назад. Вашингтон назвал шаг «фактической отменой» ограничений, введенных с 2023 года, и большой победой для глобальной экономики и цепей поставок.

Хотя США уже отменили пошлины и приостановили ряд мер национальной безопасности в рамках соглашения, Китай пока не комментирует вопрос лицензирования. Пекин подтвердил другие пункты перемирия, в частности годовую паузу во введении дополнительного контроля за редкоземельными элементами.

Из-за нехватки четкости экспортеры остаются в неопределенности. Некоторые из них сообщили, что до сих пор ждут новых инструкций и не заметили изменений в повседневной практике.

Как отмечает Bloomberg, «общая лицензия» – это норма китайского законодательства о контроле экспорта товаров двойного назначения, позволяющая осуществлять несколько поставок контролируемой продукции в течение срока до трех лет одному или нескольким определенным покупателям. Это отличается от нынешних индивидуальных разрешений, необходимых для каждой партии редкоземельных материалов.

Контекст

30 октября Трамп выразил удовлетворение итогами переговоров с Си Цзиньпином, подчеркнув, что стороны достигли согласия «почти по всем вопросам».

31 октября президент Трамп объявил о готовности отменить пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, при условии усиления Пекином контроля за экспортом этого наркотика и прекурсоров для его производства.

В начале ноября Китай отменил запрет на поставку в США ряда материалов двойного назначения. В то же время Министерство торговли КНР сообщило об обновлении списка прекурсоров наркотиков и введении обязательного лицензирования экспорта отдельных химических веществ в США, Канаду и Мексику.