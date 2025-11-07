Forbes Digital підписка
Китай откроет экспорт редкоземельных металлов: полного снятия ограничений, на которые рассчитывает Трамп, не будет – Reuters

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Китай разрабатывает новую систему лицензирования экспорта редкоземельных металлов, которая должна упростить и ускорить отправку, но не означает полной отмены ограничений, на что надеялись в Вашингтоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

  • Министерство торговли Китая проинформировало отдельных экспортеров, что они смогут подавать заявки на упрощенные разрешения, сообщили собеседники агентства.
  • Ведомство также представило перечень документов, которые нужно будет предоставить. Новые лицензии, как ожидается, будут действовать один год и могут разрешать большие объемы экспорта.
  • Однако, несмотря на публичные заявления Белого дома, назвавшего эти шаги «де-факто завершением контроля за экспортом редкоземельных металлов», китайские официальные лица на закрытых встречах уточнили, что работа над новой системой продолжается и процесс может затянуться на несколько месяцев.
  • Отраслевые инсайдеры отмечают, что общие разрешения не означают снятия апрельских ограничений, существенно нарушивших глобальные цепи поставок.
  • По оценке источников, детали новой системы лицензирования могут быть обнародованы до конца года.
  • В то же время компании, связанные с оборонной или другими чувствительными сферами, вероятно, столкнутся с более жесткими требованиями. Из более чем 2000 заявок европейских компаний на экспорт, поданных с апреля, китайские власти одобрили чуть больше половины.

Контекст

Китай, обеспечивающий более 90% мирового производства обработанных редкоземельных металлов и магнитов, использует экспортные ограничения как инструмент влияния в торговом соперничестве с США.

После договоренности между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином Пекин объявил о годовой паузе действия части ограничений, введенных в октябре, однако не уточнил, касается ли это более жестких правил, принятых в апреле.

