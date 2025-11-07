Китай разрабатывает новую систему лицензирования экспорта редкоземельных металлов, которая должна упростить и ускорить отправку, но не означает полной отмены ограничений, на что надеялись в Вашингтоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Подробности

Министерство торговли Китая проинформировало отдельных экспортеров, что они смогут подавать заявки на упрощенные разрешения, сообщили собеседники агентства.

Ведомство также представило перечень документов, которые нужно будет предоставить. Новые лицензии, как ожидается, будут действовать один год и могут разрешать большие объемы экспорта.

Однако, несмотря на публичные заявления Белого дома, назвавшего эти шаги «де-факто завершением контроля за экспортом редкоземельных металлов», китайские официальные лица на закрытых встречах уточнили, что работа над новой системой продолжается и процесс может затянуться на несколько месяцев.

Отраслевые инсайдеры отмечают, что общие разрешения не означают снятия апрельских ограничений, существенно нарушивших глобальные цепи поставок.

По оценке источников, детали новой системы лицензирования могут быть обнародованы до конца года.

В то же время компании, связанные с оборонной или другими чувствительными сферами, вероятно, столкнутся с более жесткими требованиями. Из более чем 2000 заявок европейских компаний на экспорт, поданных с апреля, китайские власти одобрили чуть больше половины.

Контекст

Китай, обеспечивающий более 90% мирового производства обработанных редкоземельных металлов и магнитов, использует экспортные ограничения как инструмент влияния в торговом соперничестве с США.

После договоренности между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином Пекин объявил о годовой паузе действия части ограничений, введенных в октябре, однако не уточнил, касается ли это более жестких правил, принятых в апреле.