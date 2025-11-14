США та Китай продовжують переговори про постачання рідкісноземельних мінералів до Сполучених Штатів. Про це 14 листопада пише Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

Деталі

Сторони дали своїм делегаціям термін до кінця листопада, щоб узгодити умови «загальних ліцензій», які Пекін обіцяв видати для експорту рідкісноземельних та інших критичних корисних копалин до США, пише видання.

Білий дім включив це зобов’язання до звіту про угоду, укладену між президентом Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном два тижні тому. Вашингтон назвав крок «фактичним скасуванням» обмежень, запроваджених із 2023 року, і великою перемогою для глобальної економіки та ланцюгів постачання.

Хоча США вже скасували мита й зупинили низку заходів національної безпеки в межах угоди, Китай поки що не коментує питання ліцензування. Пекін підтвердив інші пункти перемир’я, зокрема річну паузу в запровадженні додаткового контролю за рідкісноземельними елементами.

Через брак чіткості експортери залишаються в невизначеності. Деякі з них повідомили, що досі чекають нових інструкцій і не помітили змін у повсякденній практиці.

Як зазначає Bloomberg, «загальна ліцензія» – це норма китайського законодавства про контроль експорту товарів подвійного призначення, яка дозволяє здійснювати кілька поставок контрольованої продукції протягом терміну до трьох років одному чи кільком визначеним покупцям. Це відрізняється від нинішніх індивідуальних дозволів, необхідних для кожної партії рідкісноземельних матеріалів.

Контекст

30 жовтня Трамп висловив задоволення підсумками переговорів із Сі Цзіньпіном, наголосивши, що сторони досягли згоди «майже з усіх питань».

31 жовтня президент Трамп оголосив про готовність скасувати мита на китайські товари, пов’язані з фентанілом, за умови посилення Пекіном контролю за експортом цього наркотику та прекурсорів для його виробництва.

На початку листопада Китай скасував заборону на постачання до США низки матеріалів подвійного призначення. Водночас Міністерство торгівлі КНР повідомило про оновлення списку прекурсорів наркотиків і запровадження обов’язкового ліцензування експорту окремих хімічних речовин до США, Канади та Мексики.