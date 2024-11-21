США запровадили санкції проти одного з найбільших банків Росії Газпромбанку

Росія використовує Газпромбанк для закупівлі військової техніки, виплат солдатам і компенсацій сімʼям загиблих у війні з Україною.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) додало до санкційних списків Газпромбанк та декілька десятків російських банків і фінустанов, йдеться у пресрелізі відомства 21 листопада.

Деталі

Санкції спрямовані на виконання зобовʼязань країн G7 щодо обмеження доступу Росії до міжнародної фінансової системи, аби зупинити її військову агресію проти України. OFAC також попередив про ризики застосування санкцій для тих, хто працюватиме із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яка використовується Кремлем для обходу санкцій.

Газпромбанк залишався останнім з найбільших російських банків, щодо якого не було запроваджено санкцій, повідомила очільниця Мінфіну США Джанет Єллен. Ці заходи ускладнять Кремлю можливості ухилятися від санкцій та фінансувати свою армію, і США продовжать діяти проти всіх фінансових каналів, що підтримують війну Росії, заявили у міністерстві.

Серед санкцій, які накладено на Газпромбанк та його шість іноземних дочірніх компаній у Люксембурзі, Гонконзі, Кіпрі, Швейцарії та ПАР, США також обмежили діяльність більш ніж 50 малих і середніх російських банків, які використовуються для імпорту технологій та обладнання. У разі підтримки кореспондентських відносин з цими установами іноземні банки ризикують потрапити під санкції.

Окрім цього, США додали до санкційного списку понад 40 російських реєстраторів цінних паперів, а також 11 високопосадовців Центробанку РФ і топменеджерів філій ВТБ Банку в Шанхаї та Сбербанку в Індії.

Контекст

У 2022 році Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Росії, який включав близько 2600 візових обмежень для російських та білоруських чиновників, а також перші санкції проти керівництва Газпромбанку.

У червні 2022 року ексголова МЗС України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів відключити російський Газпромбанк від системи SWIFT.

З 27 січня 2023 року Газпромбанк припинив здійснювати транскордонні перекази в доларах США.

Санкції, запроваджені США в серпні цього року, вже кілька місяців суттєво впливають не лише на нафтові та газові проєкти Росії, а й на її фінансовий сектор. Під обмеження потрапили три компанії, що співпрацювали з російськими банками, а також 400 фізичних і юридичних осіб, включно з підприємствами з Китаю та ОАЕ.

Санкції охопили три російські ІТ-компанії: «Діасофт», «ЦФТ» і «АТОЛ», які забезпечували фінансову систему РФ. Мінфін США тоді застеріг іноземні фінансові установи від ризиків, пов’язаних із відкриттям нових представництв російських банків, наголошуючи на високих загрозах для фінансових систем цих країн.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, уже через кілька місяців після введення санкцій банки в Грузії та Казахстані призупинили перекази через «Золоту Корону», посилаючись на потребу в додаткових перевірках для дотримання міжнародних обмежень. Очікується, що аналогічні дії вживуть і інші іноземні фінансові установи.

Пишний підкреслив, що ці заходи стали результатом ефективної співпраці між українськими представниками, зокрема НБУ та санкційною командою США.