США ввели санкции в отношении почти 400 компаний и физлиц за содействие России в войне против Украины

Соединенные Штаты вводят санкции против почти 400 организаций и лиц за содействие ВПК России и уклонению от санкций, говорится в пресс-релизе Госдепартамента США. Госдеп вводит санкции против более 120 человек и организаций. В то же время Министерство финансов США вносит в список санкций более 270 человек и организаций.