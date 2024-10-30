США ввели санкции в отношении почти 400 компаний и физлиц за содействие России в войне против Украины

Соединенные Штаты вводят санкции против почти 400 организаций и лиц за содействие ВПК России и уклонению от санкций, говорится в пресс-релизе Госдепартамента США. Госдеп вводит санкции против более 120 человек и организаций. В то же время Министерство финансов США вносит в список санкций более 270 человек и организаций.
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Ключевые факты
- Санкции Госдепартамента направлены на то, чтобы воспрепятствовать уклонению от санкций, и нацелены на организации в нескольких третьих странах, включая Китай, Индию, Малайзию, Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
- Департамент внес в список санкций нескольких чиновников Министерства обороны России, назначенных в этом году. Дополнительные санкции нацелены на военно-промышленную базу России, в частности, военные ремонтные предприятия, производителей передовых технологий и организации, поддерживающие оборонные отношения Беларуси и России. Департамент также продолжает нацеливаться на дочерние компании государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
- Департамент стремится разрушить сети и каналы, по которым Россия закупает технологии и оборудование у субъектов в третьих странах для поддержки своих военных усилий. Сегодняшнее решение направлено против производителей, экспортеров и импортеров товаров, критически важных для военно-промышленной базы России. Эти продукты включают микроэлектронику и элементы числового программного управления.
- США озабочены масштабами экспорта товаров двойного назначения из КНР в Россию. Импорт из Китая восполняет пробелы в цикле производства оборонной продукции России, что позволяет ей производить оружие, наращивать оборонное производство и укреплять свою военно-промышленную базу.
- Министерство финансов США ввело санкции против 275 человек и организаций, участвующих в поставке в Россию передовых технологий и оборудования для поддержки ее военной машины.
- Сегодняшние действия направлены как против отдельных лиц, так и против крупных сетей уклонения от санкций в 17 юрисдикциях, включая Индию, Китай, Швейцарию, Таиланд и Турцию. Помимо глобальных сетей уклонения от санкций, эти действия также направлены против отечественных импортеров и производителей ключевых ресурсов и других материалов для российской военно-промышленной базы.
- В списках есть Казанский завод синтетического каучука, тульский Центр беспилотных систем (ЦБС), Коломенский завод, АО «18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро военно-морского флота», АО «51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта», завод «Волна», завод «Искра».
- Министерство торговли США добавило 40 организаций в свой список и расширило контроль над почти 50 дополнительными организациями для борьбы с утечкой чувствительных товаров в Россию. Министерство торговли также ограничило экспорт дополнительных прекурсоров в Россию и Беларусь.
Контекст
США предложили союзникам из G7 рассмотреть вопросы санкций против российского палладия и титана. Вашингтон ищет новые возможности для ограничения доходов России, ведущей агрессивную войну против Украины.
ЕС может возобновить дискуссии о новых санкциях против экономики России в январе 2025 года, писало ранее Politico. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия, практически прекратившая дискуссию о любых ограничительных мерах. В январе главой станет Польша, выступающая за их усиление.
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