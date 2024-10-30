США запровадили санкції щодо майже 400 компаній і фізосіб за сприяння Росії у війні проти України

Сполучені Штати вводять санкції проти майже 400 організацій та осіб за сприяння ВПК Росії і ухиленню від санкцій, йдеться у пресрелізі Держдепартаменту США. Держдеп запроваджує санкції проти більш ніж 120 осіб та організацій. Водночас Міністерство фінансів США вносить до списку санкцій понад 270 осіб та організацій.

Ключові факти

Санкції Держдепартаменту спрямовані на те, щоб перешкодити ухиленню від санкцій, і націлені на організації у кількох третіх країнах, серед яких Китай, Індія, Малайзія, Таїланд, Туреччина та Обʼєднані Арабські Емірати.

Департамент вніс до списку санкцій кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії, призначених цього року. Додаткові санкції націлені на військово-промислову базу Росії, зокрема військові ремонтні підприємства, виробників передових технологій та організації, що підтримують оборонні відносини Білорусі та Росії. Департамент також продовжує націлюватися на дочірні компанії державної корпорації з атомної енергії «Росатом».

Департамент прагне зруйнувати мережі та канали, через які Росія закуповує технології та обладнання у субʼєктів у третіх країнах для підтримки своїх військових зусиль. Сьогоднішнє рішення спрямоване проти виробників, експортерів та імпортерів товарів, критично важливих для військово-промислової бази Росії. Ці товари включають мікроелектроніку та елементи числового програмного управління.

США стурбовані масштабами експорту товарів подвійного призначення з КНР до Росії. Імпорт із Китаю заповнює прогалини у циклі виробництва оборонної продукції Росії, що дає їй змогу виробляти зброю, нарощувати оборонне виробництво і зміцнювати свою військово-промислову базу.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання для підтримки її військової машини.

Сьогоднішні дії спрямовані як проти окремих осіб, так і проти великих мереж ухилення від санкцій у 17 юрисдикціях, серед яких Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд і Туреччина. Окрім глобальних мереж ухилення від санкцій, ці дії також спрямовані проти вітчизняних імпортерів і виробників ключових ресурсів та інших матеріалів для російської військово-промислової бази.

У списках є Казанський завод синтетичного каучуку, тульський Центр безпілотних систем (ЦБС), Коломенський завод, АТ «18 Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро військово-морського флоту», АТ «51 Центральний конструкторсько-технологічний інститут судноремонту», завод «Хвиля», завод «Іскра».

Міністерство торгівлі США додало 40 організацій до свого списку та розширило контроль над майже 50 додатковими організаціями для боротьби з витоком чутливих товарів до Росії. Міністерство торгівлі також обмежило експорт додаткових прекурсорів до Росії та Білорусі.

Контекст

США запропонували союзникам із G7 розглянути питання санкцій проти російського паладію і титану. Вашингтон шукає нові можливості для обмеження доходів Росії, яка веде агресивну війну проти України.

ЄС може відновити дискусії про нові санкції проти економіки Росії в січні 2025 року, писало раніше Politico. Зараз у ЄС головує Угорщина, яка практично припинила дискусію про будь-які обмежувальні заходи. У січні головою стане Польща, яка виступає за їх посилення.