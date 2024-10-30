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США запровадили санкції щодо майже 400 компаній і фізосіб за сприяння Росії у війні проти України

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Сполучені Штати вводять санкції проти майже 400 організацій та осіб за сприяння ВПК Росії і ухиленню від санкцій, йдеться у пресрелізі Держдепартаменту США. Держдеп запроваджує санкції проти більш ніж 120 осіб та організацій. Водночас Міністерство фінансів США вносить до списку санкцій понад 270 осіб та організацій.

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Ключові факти

  • Санкції Держдепартаменту спрямовані на те, щоб перешкодити ухиленню від санкцій, і націлені на організації у кількох третіх країнах, серед яких Китай, Індія, Малайзія, Таїланд, Туреччина та Обʼєднані Арабські Емірати. 
  • Департамент вніс до списку санкцій кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії, призначених цього року. Додаткові санкції націлені на військово-промислову базу Росії, зокрема військові ремонтні підприємства, виробників передових технологій та організації, що підтримують оборонні відносини Білорусі та Росії. Департамент також продовжує націлюватися на дочірні компанії державної корпорації з атомної енергії «Росатом».
  • Департамент прагне зруйнувати мережі та канали, через які Росія закуповує технології та обладнання у субʼєктів у третіх країнах для підтримки своїх військових зусиль. Сьогоднішнє рішення спрямоване проти виробників, експортерів та імпортерів товарів, критично важливих для військово-промислової бази Росії. Ці товари включають мікроелектроніку та елементи числового програмного управління.
  • США стурбовані масштабами експорту товарів подвійного призначення з КНР до Росії. Імпорт із Китаю заповнює прогалини у циклі виробництва оборонної продукції Росії, що дає їй змогу виробляти зброю, нарощувати оборонне виробництво і зміцнювати свою військово-промислову базу.
  • Міністерство фінансів США ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання для підтримки її військової машини. 
  • Сьогоднішні дії спрямовані як проти окремих осіб, так і проти великих мереж ухилення від санкцій у 17 юрисдикціях, серед яких Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд і Туреччина. Окрім глобальних мереж ухилення від санкцій, ці дії також спрямовані проти вітчизняних імпортерів і виробників ключових ресурсів та інших матеріалів для російської військово-промислової бази.
  • У списках є Казанський завод синтетичного каучуку, тульський Центр безпілотних систем (ЦБС), Коломенський завод, АТ «18 Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро військово-морського флоту», АТ «51 Центральний конструкторсько-технологічний інститут судноремонту», завод «Хвиля», завод «Іскра».
  • Міністерство торгівлі США додало 40 організацій до свого списку та розширило контроль над майже 50 додатковими організаціями для боротьби з витоком чутливих товарів до Росії. Міністерство торгівлі також обмежило експорт додаткових прекурсорів до Росії та Білорусі.

Контекст

США запропонували союзникам із G7 розглянути питання санкцій проти російського паладію і титану. Вашингтон шукає нові можливості для обмеження доходів Росії, яка веде агресивну війну проти України.

ЄС може відновити дискусії про нові санкції проти економіки Росії в січні 2025 року, писало раніше Politico. Зараз у ЄС головує Угорщина, яка практично припинила дискусію про будь-які обмежувальні заходи. У січні головою стане Польща, яка виступає за їх посилення.

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