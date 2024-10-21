ЕС сможет вернуться к обсуждению новых санкций против РФ в январе – Politico

Россия продолжает получать значительные доходы от продажи энергоносителей, которые используют для финансирования войны в Украине.

Страны Европейского Союза рассчитывают возобновить дискуссии о новых санкциях против экономики России в январе 2025 года, пишет Politico . В это время Польша сменит Венгрию в полугодовом председательстве в Совете ЕС, а Европарламент утвердит новый состав Еврокомиссии.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался председательством своей страны, чтобы фактически прекратить разговоры о санкциях против РФ, говорят дипломаты и официальные лица.

С 1 января Польша, которая является одним из сильнейших сторонников Украины, переймет эстафету председательства в Совете ЕС от Венгрии.

Варшава уже заявляла, что хочет использовать свой шестимесячный срок председательства, чтобы усилить борьбу с поступающими в ЕС «российскими энергоносителями, которые остаются критическим источником доходов Кремля», отмечает издание.

«Импорт российских энергоносителей растет. Это плохой знак. ЕС уже ввел ограничения на российскую нефть и значительно сократил закупки трубопроводного газа. Но существуют десятки хорошо известных лазеек, которыми пользуется Москва, а также растущий флот танкеров, которые трудно отследить, что все еще продают российское ископаемое топливо во всем мире», – заявил Кшиштоф Болеста, министр климата и окружающей среды Польши, на прошлой неделе на встрече министров в Люксембурге.

ЕС остро нуждается в «переоценке своей стратегии санкций, и польское председательство, безусловно, дает хорошую возможность сделать это», – считает Мария Шагина, экономист и эксперт по вопросам санкций в Международном институте стратегических исследований.

Контекст

В первом полугодии 2024-го поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России выросли примерно на 41% в годовом исчислении, до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд), сообщило министерство финансов РФ. Это обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением рубля. В первой половине года средняя цена на флагманскую российскую нефть сорта Urals составляла $69,1 за баррель, что выше установленного Западом ценового рубежа в $60 по сравнению с $52,5 за аналогичный период 2023 года.

США планируют ускорить процесс ужесточения санкций в отношении России, сообщил в сентябре заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. По его словам, важнейшим компонентом понижения финансовых доходов России является контроль над ее поставками нефти. «Приближается момент, когда можно будет говорить о более жестком режиме относительно «теневого флота» и объемах нефти, которые России разрешено поставлять на рынок», – подчеркнул Сингх.

Россия увеличила мощность своего «теневого флота» нефтяных танкеров почти на 70% по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции против страховщиков и судоходных компаний, пишет FT 14 октября.

17 октября Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. На сегодняшний день это самый большой пакет санкций против «теневого флота» Путина.