Детали

О соответствующем решении глава британского правительства заявил во время выступления в Палате общин, одновременно предупредив миллиардера, что в случае отказа выполнить условия средства могут быть взысканы через суд.

«Мое обращение к господину Абрамовичу простое: время идет, выполните свои обязательства и уплатите эти средства. Если этого не произойдет, мы готовы прибегнуть к судебным шагам, чтобы каждый пенни дошел до людей, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина», – цитирует премьера газета.

Контекст

С 2003 года футбольный клуб «Челси» находился в собственности Романа Абрамовича, который приобрел его за $187 млн. После начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022-м бизнесмен, находясь под санкционным давлением Великобритании, вынужден был продать клуб. Покупателем стала группа инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли, сумма сделки составила £2,5 млрд. Разрешение на продажу предоставили при условии, что вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от войны.

Сейчас эти деньги остаются замороженными на счете в одном из британских банков, поскольку процесс создания независимого фонда для их распределения до сих пор не завершен. Британское правительство настаивает на том, чтобы средства использовались исключительно на нужды Украины, тогда как Абрамович допускает возможность их направления и за ее пределы. Именно это расхождение позиций блокирует окончательное решение.

В мае 2022 года «Челси» официально сообщил о договоренности с консорциумом Боэли, а 25 мая соглашение согласовали английская Премьер-лига и правительство Великобритании. В то же время фактическая передача средств Украине затягивается. В июле 2023-го Лондон запретил использовать эти деньги за пределами Украины и потребовал, чтобы деятельность фонда ограничивалась только украинской территорией.

Несмотря на это, Украина может получить значительно меньше всей суммы. Как отмечает The Times, из £2,35 млрд, вырученных от продажи клуба, в благотворительный фонд должны поступить только «чистые доходы» – после погашения долговых обязательств «Челси» времен владения Абрамовича. Это означает, что фактический объем средств для Украины может составлять менее половины от общей суммы.