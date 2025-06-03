Правительство Великобритании пригрозило подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы конфисковать $3,2 млрд, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», и направить их на гуманитарную помощь Украине. Об этом пишет BBC 3 июня.

Подробности

В 2022 году Абрамович продал «Челси» консорциуму под руководством американского инвестора Тодда Боэли после введения санкций Великобританией и ЕС из-за его связей с Путиным. Средства от продажи заморожены на банковском счету в Великобритании, и Абрамович не может их использовать или перевести без разрешения Управления по финансовым санкциям.

Британская власть пыталась договориться с Абрамовичем о передаче этих денег на гуманитарные нужды Украины, но за три года соглашение не было заключено. Поэтому правительство рассматривает подачу судебного иска.

В 2022 году Великобритания выделила средства на создание благотворительного фонда для поддержки украинцев в сфере медицины, образования и жилья. Инициативу фонда предложил сам Абрамович, обещая передать туда всю чистую прибыль от продажи клуба.

Однако из-за санкций и юридических сложностей средства остаются недоступными, хотя формально принадлежат Абрамовичу.

Великобритания, Еврокомиссия и Португалия (где Абрамович имеет гражданство) пытаются найти законный способ использовать эти деньги, в частности для восстановления Украины. На момент продажи Абрамович заявлял, что средства пойдут в поддержку всех жертв войны, но четкого механизма для этого до сих пор нет.

Контекст

С 2003 года футбольный клуб «Челси» принадлежал Абрамовичу, купившему его за $187 млн. В 2022 году, после начала войны России против Украины, Абрамович под давлением санкций Великобритании продал клуб за £2,5 млрд группе инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэлем. Продажу разрешили при условии, что деньги пойдут в поддержку жертв войны.

Пока эти деньги заморожены на счете в британском банке, а процесс создания независимого фонда для их распределения продолжается. Правительство Великобритании настаивает, чтобы средства использовались исключительно для Украины, тогда как Абрамович считает, что их можно потратить и за ее пределами, что приводит к отсутствию согласия.

В мае 2022 года «Челси» объявила о соглашении с группой Боэли, а 25 мая продажи одобрили Премьер-лига и британское правительство.

Однако передача средств Украине задерживается. В июле 2023 г. Великобритания запретила использовать эти средства за пределами Украины, требуя, чтобы фонд ограничил свою деятельность исключительно территорией Украины.