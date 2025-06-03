Правительство Великобритании пригрозило подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы конфисковать $3,2 млрд, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», и направить их на гуманитарную помощь Украине. Об этом пишет BBC 3 июня.
Подробности
- В 2022 году Абрамович продал «Челси» консорциуму под руководством американского инвестора Тодда Боэли после введения санкций Великобританией и ЕС из-за его связей с Путиным. Средства от продажи заморожены на банковском счету в Великобритании, и Абрамович не может их использовать или перевести без разрешения Управления по финансовым санкциям.
- Британская власть пыталась договориться с Абрамовичем о передаче этих денег на гуманитарные нужды Украины, но за три года соглашение не было заключено. Поэтому правительство рассматривает подачу судебного иска.
- В 2022 году Великобритания выделила средства на создание благотворительного фонда для поддержки украинцев в сфере медицины, образования и жилья. Инициативу фонда предложил сам Абрамович, обещая передать туда всю чистую прибыль от продажи клуба.
- Однако из-за санкций и юридических сложностей средства остаются недоступными, хотя формально принадлежат Абрамовичу.
- Великобритания, Еврокомиссия и Португалия (где Абрамович имеет гражданство) пытаются найти законный способ использовать эти деньги, в частности для восстановления Украины. На момент продажи Абрамович заявлял, что средства пойдут в поддержку всех жертв войны, но четкого механизма для этого до сих пор нет.
Контекст
С 2003 года футбольный клуб «Челси» принадлежал Абрамовичу, купившему его за $187 млн. В 2022 году, после начала войны России против Украины, Абрамович под давлением санкций Великобритании продал клуб за £2,5 млрд группе инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэлем. Продажу разрешили при условии, что деньги пойдут в поддержку жертв войны.
Пока эти деньги заморожены на счете в британском банке, а процесс создания независимого фонда для их распределения продолжается. Правительство Великобритании настаивает, чтобы средства использовались исключительно для Украины, тогда как Абрамович считает, что их можно потратить и за ее пределами, что приводит к отсутствию согласия.
В мае 2022 года «Челси» объявила о соглашении с группой Боэли, а 25 мая продажи одобрили Премьер-лига и британское правительство.
Однако передача средств Украине задерживается. В июле 2023 г. Великобритания запретила использовать эти средства за пределами Украины, требуя, чтобы фонд ограничил свою деятельность исключительно территорией Украины.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.