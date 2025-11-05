Україна може отримати менше половини з 2,35 млрд фунтів, виручених від продажу футбольного клубу «Челсі». Згідно зі звітністю, у благодійний фонд мають надійти лише «чисті доходи» після погашення боргів клубу, який належав Роману Абрамовичу, пише The Times .

Деталі

У фінансовому звіті компанії Fordstam Limited (материнської структури «Челсі»), підписаному 10 жовтня 2025 року, зазначено, що після розрахунків за всіма зобов’язаннями чисті надходження від продажу мають бути передані у благодійний фонд для підтримки жертв війни в Україні. Після цього компанію планують ліквідувати.

Кредити на суму 1,54 млрд фунтів, надані офшорними структурами російського бізнесмена, мають бути повністю сплачені перед тим, як кошти з продажу зможуть піти на допомогу Україні. У документах немає вказівок, що Абрамович готовий списати ці борги.

Fordstam заборгувала компанії Camberley International Investments (Джерсі), що належить Абрамовичу, 1,43 млрд фунтів. Таким чином, реальна сума, яку зможуть спрямувати на допомогу українцям, може скласти лише близько 923 млн фунтів.

Через понад три роки після продажу клубу кошти все ще залишаються заблокованими через суперечку між Абрамовичем і британським урядом.

За словами експерта з фінансів спорту Ліверпульського університету Кірана Магуайра, очікування, що всі кошти від продажу «Челсі» дістануться постраждалим від війни, були надмірними. Через борги перед офшорними компаніями та юридичні питання реальна сума допомоги може виявитися значно меншою – або взагалі не бути виплаченою.

Усі гроші з угоди 2022 року залишаються замороженими на рахунках Fordstam. Виведення коштів можливе лише після дозволу Управління з контролю за дотриманням фінансових санкцій Великої Британії (OFSI). Абрамовича внесли до санкційного списку в лютому 2022 року.

Крім того, покупець клубу – консорціум Blueco 22 Тодда Боелі – утримав 150 млн фунтів на покриття можливих судових витрат, пов’язаних із діяльністю «Челсі» до продажу. Fordstam не розраховує повернути ці гроші.

Також у звітності вказано, що Blueco 22 сплатила 41,6 млн фунтів юридичним консультантам Fordstam, а давній партнер Абрамовича Євген Тененбаум, який залишається директором компанії й перебуває під санкціями, отримав бонус у 4,8 млн фунтів.

У 2023 році «Челсі» погодився сплатити УЄФА штраф у 8 млн фунтів за порушення трансферних правил за часів Абрамовича.

Контекст

З 2003 року футбольний клуб «Челсі» належав Абрамовичу, який купив його за $187 млн. У 2022 році, після початку війни Росії проти України, Абрамович під тиском санкцій Великої Британії продав клуб за £2,5 млрд групі інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі. Продаж дозволили за умови, що кошти підуть на підтримку жертв війни.

Наразі ці гроші заморожені на рахунку в британському банку, а процес створення незалежного фонду для їх розподілу триває. Уряд Великої Британії наполягає, щоб кошти використовувалися виключно для України, тоді як Абрамович вважає, що їх можна витратити й за її межами, що призводить до відсутності згоди.

У травні 2022 року «Челсі» оголосила про угоду з групою Боелі, а 25 травня продаж схвалили Прем’єр-ліга та британський уряд.

Однак передача коштів Україні затримується. У липні 2023 року Велика Британія заборонила використовувати ці кошти за межами України, вимагаючи, щоб фонд обмежив свою діяльність виключно територією України.