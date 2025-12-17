Деталі

Про відповідне рішення глава британського уряду заявив під час виступу в Палаті громад, водночас попередивши мільярдера, що у разі відмови виконати умови кошти можуть бути стягнуті через суд.

«Моє звернення до пана Абрамовича просте: час спливає, виконайте свої зобов’язання і сплатіть ці кошти. Якщо цього не станеться, ми готові вдатися до судових кроків, аби кожен пенні дійшов до людей, чиє життя було зруйноване незаконною війною Путіна», – цитує прем’єра газета.

Контекст

З 2003 року футбольний клуб «Челсі» перебував у власності Романа Абрамовича, який придбав його за $187 млн. Після початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022-му бізнесмен, перебуваючи під санкційним тиском Великої Британії, змушений був продати клуб. Покупцем стала група інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі, сума угоди склала £2,5 млрд. Дозвіл на продаж надали за умови, що виручені кошти будуть спрямовані на допомогу постраждалим від війни.

Наразі ці гроші залишаються замороженими на рахунку в одному з британських банків, оскільки процес створення незалежного фонду для їхнього розподілу досі не завершено. Британський уряд наполягає на тому, щоб кошти використовувалися виключно на потреби України, тоді як Абрамович допускає можливість їхнього спрямування і за її межі. Саме ця розбіжність позицій блокує остаточне рішення.

У травні 2022 року «Челсі» офіційно повідомив про домовленість із консорціумом Боелі, а 25 травня угоду погодили англійська Прем’єр-ліга та уряд Великої Британії. Водночас фактична передача коштів Україні затягується. У липні 2023-го Лондон заборонив використовувати ці гроші поза межами України та висунув вимогу, щоб діяльність фонду обмежувалася лише українською територією.

Попри це, Україна може отримати значно менше всієї суми. Як зазначає The Times, із £2,35 млрд, виручених від продажу клубу, до благодійного фонду мають надійти лише «чисті доходи» – після погашення боргових зобов’язань «Челсі» часів володіння Абрамовича. Це означає, що фактичний обсяг коштів для України може становити менш як половину від загальної суми.