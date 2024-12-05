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Стартап Маска xAI планирует расширить самый большой в мире суперкомпьютер Colossus

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI пообещал расширить свой суперкомпьютер Colossus в 10 раз, включив в него более 1 млн графических процессоров, чтобы опередить таких конкурентов, как Google, OpenAI и Anthropic, пишет Financial Times 4 декабря.

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Ключевые факты

  • Работа по увеличению размера объекта в Мемфисе, штат Теннесси, уже началась согласно заявлению Торговой палаты Большого Мемфиса в среду.
  • Colossus, построенный всего за три месяца этого года, считается крупнейшим в мире суперкомпьютером, управляющим кластером из более чем 100 000 взаимосвязанных графических процессоров Nvidia.
  • Чипы используются для обучения чат-бота Маска Grok, который менее продвинут и имеет меньше пользователей, чем лидер рынка ChatGPT или Gemini от Google.
  • Nvidia, Dell и Supermicro Computer также разместят операции в Мемфисе для поддержки расширения, заявила торговая палата, тогда как она создаст специальную оперативную группу xAI для предоставления круглосуточного сервиса компании.
  • Последнее поколение графических процессоров Nvidia обычно стоит десятки тысяч долларов, хотя старые версии чипов могут быть дешевле.
  • Планируемое Маском расширение Colossus потребует инвестиций, которые, вероятно, достигнут десятков миллиардов долларов плюс высокая стоимость строительства, потребления и охлаждения огромных серверов. xAI привлекла около $11 млрд от инвесторов в этом году.
  • «Мы не просто лидируем – мы ускоряем прогресс беспрецедентными темпами, обеспечивая при этом стабильность сети с помощью технологии Megapack», – заявил на мероприятии в Мемфисе Брент Майо, старший менеджер xAI по строительству объектов и инфраструктуры.

Контекст

Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, вовсю пытаются получить доступ к графическим процессорам и центрам обработки данных, чтобы обеспечить вычислительную мощность, необходимую для обучения и запуска их передовых моделей на больших языках.

OpenAI, создатель ChatGPT, имеет партнерство с Microsoft на сумму почти $14 млрд, включающее кредиты на вычислительную мощность.

Anthropic, создатель чат-бота Claude, получил $8 млрд инвестиций от Amazon и вскоре получит доступ к новому кластеру из более 100 000 своих специализированных чипов ИИ.

Вместо того чтобы формировать партнерства, Маск, самый богатый человек в мире, использовал свою власть и влияние в технологическом секторе для создания собственных суперкомпьютерных мощностей, хотя он и играет в догонялки после основания xAI чуть более года назад. Стартап оценивается в $45 млрд и недавно привлек еще $5 млрд.

Дженсен Хуан, генеральный директор Nvidia, назвал Colossus «безусловно, самым быстрым суперкомпьютером на планете, если рассматривать его как один кластер», и сказал, что на создание центра обработки данных такого размера обычно уходит три года.

Проект Colossus вызвал споры из-за скорости, с которой он был построен. Некоторые обвиняли его в обходе разрешений на строительство и критиковали требования, предъявляемые к энергосистеме региона.

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