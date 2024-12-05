Стартап Маска xAI планирует расширить самый большой в мире суперкомпьютер Colossus

Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI пообещал расширить свой суперкомпьютер Colossus в 10 раз, включив в него более 1 млн графических процессоров, чтобы опередить таких конкурентов, как Google, OpenAI и Anthropic, пишет Financial Times 4 декабря.

Ключевые факты

Работа по увеличению размера объекта в Мемфисе, штат Теннесси, уже началась согласно заявлению Торговой палаты Большого Мемфиса в среду.

Colossus, построенный всего за три месяца этого года, считается крупнейшим в мире суперкомпьютером, управляющим кластером из более чем 100 000 взаимосвязанных графических процессоров Nvidia.

Чипы используются для обучения чат-бота Маска Grok, который менее продвинут и имеет меньше пользователей, чем лидер рынка ChatGPT или Gemini от Google.

Nvidia, Dell и Supermicro Computer также разместят операции в Мемфисе для поддержки расширения, заявила торговая палата, тогда как она создаст специальную оперативную группу xAI для предоставления круглосуточного сервиса компании.

Последнее поколение графических процессоров Nvidia обычно стоит десятки тысяч долларов, хотя старые версии чипов могут быть дешевле.

Планируемое Маском расширение Colossus потребует инвестиций, которые, вероятно, достигнут десятков миллиардов долларов плюс высокая стоимость строительства, потребления и охлаждения огромных серверов. xAI привлекла около $11 млрд от инвесторов в этом году.

«Мы не просто лидируем – мы ускоряем прогресс беспрецедентными темпами, обеспечивая при этом стабильность сети с помощью технологии Megapack», – заявил на мероприятии в Мемфисе Брент Майо, старший менеджер xAI по строительству объектов и инфраструктуры.

Контекст

Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, вовсю пытаются получить доступ к графическим процессорам и центрам обработки данных, чтобы обеспечить вычислительную мощность, необходимую для обучения и запуска их передовых моделей на больших языках.

OpenAI, создатель ChatGPT, имеет партнерство с Microsoft на сумму почти $14 млрд, включающее кредиты на вычислительную мощность.

Anthropic, создатель чат-бота Claude, получил $8 млрд инвестиций от Amazon и вскоре получит доступ к новому кластеру из более 100 000 своих специализированных чипов ИИ.

Вместо того чтобы формировать партнерства, Маск, самый богатый человек в мире, использовал свою власть и влияние в технологическом секторе для создания собственных суперкомпьютерных мощностей, хотя он и играет в догонялки после основания xAI чуть более года назад. Стартап оценивается в $45 млрд и недавно привлек еще $5 млрд.

Дженсен Хуан, генеральный директор Nvidia, назвал Colossus «безусловно, самым быстрым суперкомпьютером на планете, если рассматривать его как один кластер», и сказал, что на создание центра обработки данных такого размера обычно уходит три года.

Проект Colossus вызвал споры из-за скорости, с которой он был построен. Некоторые обвиняли его в обходе разрешений на строительство и критиковали требования, предъявляемые к энергосистеме региона.