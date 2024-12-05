Стартап Маска xAI планує розширити найбільший у світі суперкомпʼютер Colossus

Стартап Ілона Маска в галузі штучного інтелекту xAI пообіцяв розширити свій суперкомпʼютер Colossus удесятеро, включивши до нього понад 1 млн графічних процесорів, щоб випередити таких конкурентів, як Google, OpenAI та Anthropic, пише Financial Times 4 грудня.
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Ключові факти
- Робота зі збільшення розміру обʼєкта в Мемфісі, штат Теннессі, вже розпочалася, згідно із заявою Торгової палати Великого Мемфісу в середу.
- Colossus, побудований всього за три місяці цього року, вважається найбільшим у світі суперкомпʼютером, що управляє кластером з більш ніж 100 000 взаємоповʼязаних графічних процесорів Nvidia.
- Чипи використовуються для навчання чат-бота Маска Grok, який є менш просунутим і має менше користувачів, ніж лідер ринку ChatGPT або Gemini від Google.
- Nvidia, Dell і Supermicro Computer також розмістять операції в Мемфісі для підтримки розширення, заявила торгова палата, тоді як вона створить спеціальну оперативну групу xAI для надання цілодобового сервісу компанії.
- Останнє покоління графічних процесорів Nvidia зазвичай коштує десятки тисяч доларів, хоча старі версії чипів можуть бути дешевшими.
- Заплановане Маском розширення Colossus вимагатиме інвестицій, які, ймовірно, досягнуть десятків мільярдів доларів плюс висока вартість будівництва, споживання та охолодження величезних серверів. xAI залучила близько $11 млрд капіталу від інвесторів цього року.
- «Ми не просто лідируємо – ми прискорюємо прогрес безпрецедентними темпами, забезпечуючи при цьому стабільність мережі за допомогою технології Megapack», – заявив на заході в Мемфісі Брент Майо, старший менеджер xAI з будівництва обʼєктів та інфраструктури.
Контекст
Компанії, що займаються розробкою штучного інтелекту, щосили намагаються отримати доступ до графічних процесорів і центрів обробки даних, щоб забезпечити обчислювальну потужність, необхідну для навчання та запуску їх передових моделей великими мовами.
OpenAI, творець ChatGPT, має партнерство з Microsoft на суму майже $14 млрд, яке включає кредити на обчислювальну потужність.
Anthropic, творець чат-бота Claude, отримав $8 млрд інвестицій від Amazon і незабаром отримає доступ до нового кластера з більш ніж 100 000 своїх спеціалізованих чипів ШІ.
Замість того щоб формувати партнерства, Маск, найбагатша людина у світі, використав свою владу та вплив у технологічному секторі для створення власних суперкомпʼютерних потужностей, хоча він і грає в наздоганяння після заснування xAI трохи більше року тому. Стартап оцінюється в $45 млрд і нещодавно залучив ще $5 млрд.
Дженсен Хуан, генеральний директор Nvidia, назвав Colossus «безперечно, найшвидшим суперкомпʼютером на планеті, якщо розглядати його як один кластер», і сказав, що на створення центру обробки даних такого розміру зазвичай йде три роки.
Проєкт Colossus викликав суперечки через швидкість, з якою його було побудовано. Деякі звинувачували його в обході дозволів на будівництво та критикували вимоги, які він висуває до енергосистеми регіону.
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