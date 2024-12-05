Стартап Маска xAI планує розширити найбільший у світі суперкомпʼютер Colossus

Стартап Ілона Маска в галузі штучного інтелекту xAI пообіцяв розширити свій суперкомпʼютер Colossus удесятеро, включивши до нього понад 1 млн графічних процесорів, щоб випередити таких конкурентів, як Google, OpenAI та Anthropic, пише Financial Times 4 грудня.

Ключові факти

Робота зі збільшення розміру обʼєкта в Мемфісі, штат Теннессі, вже розпочалася, згідно із заявою Торгової палати Великого Мемфісу в середу.

Colossus, побудований всього за три місяці цього року, вважається найбільшим у світі суперкомпʼютером, що управляє кластером з більш ніж 100 000 взаємоповʼязаних графічних процесорів Nvidia.

Чипи використовуються для навчання чат-бота Маска Grok, який є менш просунутим і має менше користувачів, ніж лідер ринку ChatGPT або Gemini від Google.

Nvidia, Dell і Supermicro Computer також розмістять операції в Мемфісі для підтримки розширення, заявила торгова палата, тоді як вона створить спеціальну оперативну групу xAI для надання цілодобового сервісу компанії.

Останнє покоління графічних процесорів Nvidia зазвичай коштує десятки тисяч доларів, хоча старі версії чипів можуть бути дешевшими.

Заплановане Маском розширення Colossus вимагатиме інвестицій, які, ймовірно, досягнуть десятків мільярдів доларів плюс висока вартість будівництва, споживання та охолодження величезних серверів. xAI залучила близько $11 млрд капіталу від інвесторів цього року.

«Ми не просто лідируємо – ми прискорюємо прогрес безпрецедентними темпами, забезпечуючи при цьому стабільність мережі за допомогою технології Megapack», – заявив на заході в Мемфісі Брент Майо, старший менеджер xAI з будівництва обʼєктів та інфраструктури.

Контекст

Компанії, що займаються розробкою штучного інтелекту, щосили намагаються отримати доступ до графічних процесорів і центрів обробки даних, щоб забезпечити обчислювальну потужність, необхідну для навчання та запуску їх передових моделей великими мовами.

OpenAI, творець ChatGPT, має партнерство з Microsoft на суму майже $14 млрд, яке включає кредити на обчислювальну потужність.

Anthropic, творець чат-бота Claude, отримав $8 млрд інвестицій від Amazon і незабаром отримає доступ до нового кластера з більш ніж 100 000 своїх спеціалізованих чипів ШІ.

Замість того щоб формувати партнерства, Маск, найбагатша людина у світі, використав свою владу та вплив у технологічному секторі для створення власних суперкомпʼютерних потужностей, хоча він і грає в наздоганяння після заснування xAI трохи більше року тому. Стартап оцінюється в $45 млрд і нещодавно залучив ще $5 млрд.

Дженсен Хуан, генеральний директор Nvidia, назвав Colossus «безперечно, найшвидшим суперкомпʼютером на планеті, якщо розглядати його як один кластер», і сказав, що на створення центру обробки даних такого розміру зазвичай йде три роки.

Проєкт Colossus викликав суперечки через швидкість, з якою його було побудовано. Деякі звинувачували його в обході дозволів на будівництво та критикували вимоги, які він висуває до енергосистеми регіону.