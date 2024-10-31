Илон Маск готовит новый инвестраунд своего ИИ-стартапа xAI с отметкой $45 млрд – FT

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обсуждает привлечение финансирования для своего ИИ-стартапа xAI с общей оценкой в $45 млрд. Об этом 31 октября пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Миллиардер пытается догнать лидеров сферы искусственного интеллекта.

Подробности

xAI ведет переговоры с новыми и существующими инвесторами, такими как Sequoia Capital и Valor Equity. Ожидается, что последняя станет ведущим участником нового инвестраунда.

Маск, в частности, контактирует с одними из крупнейших инвесторов Ближнего Востока – Катаром и Саудовской Аравией.

Миллиардер ищет свежий капитал, чтобы конкурировать с Google, Meta и OpenAI, недавно привлекшим более $10 млрд, говорят собеседники издания.

По данным источников, инвесторам предложили потенциальную оценку в $45 млрд.

Контекст

Компания xAI, основанная в марте прошлого года, быстро расширила возможности своей технологии, получив значительные инвестиции. В этом году xAI закрыл раунд финансирования на $6 млрд при оценке $18 млрд.

Маск спешит догнать OpenAI, исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта, одним из основателей которой он был в 2015 году, но оставил ее через три года из-за разногласий по поводу направления ее исследований.

В августе xAI выпустил нового чат-бота Grok-2, который, по словам миллиардера, не уступает производительности конкурентам OpenAI, Google и Anthropic.