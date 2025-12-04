Сын Дональда Трампа Эрик заработал сотни миллионов долларов на криптовалютных проектах American Bitcoin и World Liberty Financial. Это увеличило его собственный капитал в десять раз по сравнению с периодом до возвращения отца в Белый дом, пишет Forbes .

Ключевые факты

По оценкам Forbes, состояние Эрика достигло около $400 млн, что делает его самым богатым из детей Дональда Трампа. Наибольшая часть его богатства – это примерно 7,3% акций American Bitcoin, компании, которая занимается майнингом и хранением криптовалюты.

На конец сентября компания держала более 3400 Bitcoin, оцененных примерно в $320 млн, а ее рыночная капитализация превысила $2 млрд, что подняло стоимость доли Эрика до $160 млн.

American Bitcoin возникла после того, как созданная Эриком и Дональдом Трампом-младшим компания American Data Centers фактически объединилась с Hut 8, а затем с Gryphon, публичным майнинговым оператором.

После выхода на биржу 3 сентября под тикером ABTC капитализация компании сначала взлетела, на короткое время оценив акции Эрика в более чем $1 млрд, но впоследствии котировки упали более чем на 80%. Несмотря на это, он заявил, что не продает свои акции и остается «100% преданным индустрии».

Вторым по значению источником обогащения стала World Liberty Financial – криптовалютная инициатива Дональда Трампа, к которой присоединились трое его сыновей. Доля Эрика, по оценкам Forbes, принесла ему около $135 млн благодаря продажам токенов и стейблкоина USD1. Вместе новые криптоактивы увеличили его состояние в десять раз от уровня начала прошлого года.

До криптобума основным доходом Эрика Трампа была работа в Trump Organization, где он зарабатывал около $3 млн в год и обладал примерно $30 млн ликвидных активов. Сейчас же его портфель включает недвижимость на более чем $15 млн, более $5 млн в долях Dominari Holdings и прочие инвестиции.

Возвращение Дональда Трампа в американскую политику также открыло новые коммерческие возможности: за прошлый год Эрик получил более $3,2 млн от лицензионных сделок в странах Ближнего Востока и Азии, а новые контракты в Катаре, Индии, Румынии и на Мальдивах еще увеличат этот поток. Forbes оценивает его бизнес по лицензированию и управлению в $34 млн.

В семье растет и медийный капитал: жена Эрика, Лара Трамп, получила собственный праймовый слот на Fox News, который может приносить более $2 млн в год.

Контекст

Криптовалютные проекты семьи Трампов стали одним из главных финансовых трендов последних двух лет после возвращения Дональда Трампа в большую политику.

Трампы активно инвестируют в цифровые активы. Эрик Трамп заявлял, что их интерес к криптовалютам – это альтернатива традиционной финансовой системе, которая, по его словам, создавала препятствия для их семьи.

Эрик Трамп считает современную банковскую систему медленной, дорогой и неэффективной. По его словам, система SWIFT, которая используется для международных финансовых транзакций, является «полной катастрофой» из-за задержек и высоких затрат.

По его словам, если банки не адаптируются к новым технологиям, таким как криптовалюты и блокчейн, они могут стать неактуальными. Трамп прогнозирует, что через 10 лет традиционные финансовые учреждения могут исчезнуть.