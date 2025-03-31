Сыновья Трампа совместно с Hut 8 запускают в США компанию по майнингу биткоинов

Сыновья президента США Дональда Трампа – Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший – запускают вместе с компанией Hut 8 предприятие по майнингу биткоинов American Bitcoin Corp., говорится в заявлении компании 31 марта. Этот шаг свидетельствует о растущем вовлечении семьи Трампа в криптовалютный рынок.

Ключевые факты

Hut 8 запускает American Bitcoin Corp. как дочернюю компанию с контрольным пакетом акций, которая будет заниматься исключительно майнингом биткоинов и «стратегическим развитием резервов биткоинов».

Запуск майнинговой компании произошел вслед за приобретением Hut 8 контрольного пакета акций American Data Centers Inc. Эта компания была создана группой инвесторов, включая Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего.

После этого соглашения American Data Centers была переименована и перезапущена как American Bitcoin Corp., сообщила Hut 8.

Hut 8 передала практически все свое майнинговое оборудование ASIC новому подразделению American Bitcoin в обмен на 80% акций этого бизнеса, говорится в сообщении.

Эрик Трамп будет выполнять функции главного стратегического директора American Bitcoin. Компанию возглавит генеральный директор Мэтт Прусак.

Акции Hut 8 выросли примерно на 5,8%, хотя с начала года акции упали примерно на 43%.

Контекст

Во время президентской кампании Дональд Трамп пообещал создать резерв биткоинов. Ранее Трамп скептически относился к цифровым активам, но в ходе предвыборной кампании перешел к поддержке сектора, отчасти потому, что индустрия усилила свое участие в выборах через значительные политические пожертвования.

Предыдущие попытки президента США заняться криптовалютой включали в себя выпуск коллекций токенов и цифровых коллекционных предметов. Вместе с сыновьями он также поддержал проект децентрализованного финансирования World Liberty Financial. На прошлой неделе World Liberty заявила, что планирует запустить стейблкоин. Сектор майнинга биткоинов в США за последние несколько лет превратился в многомиллиардную индустрию.