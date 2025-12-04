Син Дональда Трампа Ерік заробив сотні мільйонів доларів на криптовалютних проєктах American Bitcoin та World Liberty Financial. Це збільшило його власний капітал у десять разів порівняно з періодом до повернення батька в Білий дім, пише Forbes .

Ключові факти

За оцінками Forbes, статки Еріка сягнули близько $400 млн, що робить його найбагатшим із дітей Дональда Трампа. Найбільша частина його багатства – це приблизно 7,3% акцій American Bitcoin, компанії, яка займається майнінгом та зберіганням криптовалюти.

На кінець вересня компанія тримала понад 3400 Bitcoin, оцінених приблизно у $320 млн, а її ринкова капіталізація перевищила $2 млрд, що підняло вартість частки Еріка до $160 млн.

American Bitcoin виникла після того, як створена Еріком та Дональдом Трампом-молодшим компанія American Data Centers фактично об’єдналася з Hut 8, а потім з Gryphon, публічним майнінговим оператором.

Після виходу на біржу 3 вересня під тикером ABTC капіталізація компанії спершу злетіла, на короткий час оцінивши акції Еріка в понад $1 млрд, але згодом котирування впали більш ніж на 80%. Попри це, він заявив, що не продає свої акції та залишається «100% відданим індустрії».

Другим за значенням джерелом збагачення стала World Liberty Financial – криптовалютна ініціатива Дональда Трампа, до якої долучилися троє його синів. Частка Еріка, за оцінками Forbes, принесла йому близько $135 млн завдяки продажам токенів і стейблкоїна USD1. Разом нові криптоактиви збільшили його статки вдесятеро від рівня початку минулого року.

До криптобуму основним доходом Еріка Трампа була робота в Trump Organization, де він заробляв близько $3 млн на рік і мав приблизно $30 млн ліквідних активів. Зараз же його портфель включає нерухомість на понад $15 млн, більш ніж $5 млн у частках Dominari Holdings та інші інвестиції.

Повернення Дональда Трампа в американську політику також відкрило нові комерційні можливості: за минулий рік Ерік отримав понад $3,2 млн від ліцензійних угод у країнах Близького Сходу й Азії, а нові контракти в Катарі, Індії, Румунії та на Мальдівах ще збільшать цей потік. Forbes оцінює його бізнес з ліцензування та управління у $34 млн.

У родині зростає й медійний капітал: дружина Еріка, Лара Трамп, отримала власний праймовий слот на Fox News, що може приносити понад $2 млн на рік.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Криптовалютні проєкти родини Трампів стали одним із головних фінансових трендів останніх двох років після повернення Дональда Трампа у велику політику.

Трампи активно інвестують у цифрові активи. Ерік Трамп заявляв, що їхній інтерес до криптовалют – це альтернатива традиційній фінансовій системі, яка, за його словами, створювала перешкоди для їхньої родини.

Ерік Трамп вважає сучасну банківську систему повільною, дорогою та неефективною. За його словами, система SWIFT, яка використовується для міжнародних фінансових транзакцій, є «повною катастрофою» через затримки та високі витрати.

За його словами, якщо банки не адаптуються до нових технологій, таких як криптовалюти та блокчейн, вони можуть стати неактуальними. Трамп прогнозує, що через 10 років традиційні фінансові установи можуть зникнути.