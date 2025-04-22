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Сыновья Трампа заходят в майнинг биткоинов с партнерами сомнительной репутации – Bloomberg

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization (слева), и Дональд Трамп-младший, исполнительный вице-президент по развитию и приобретениям Trump Organization /Getty Images

Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization (слева), и Дональд Трамп-младший, исполнительный вице-президент по развитию и приобретениям Trump Organization Фото Getty Images

Сыновья президента США Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший создали компанию по майнингу биткоинов – American Bitcoin. Партнером проекта стала публичная компания Hut 8, руководители которой ранее сотрудничали с инвесторами, причастными к незаконным финансовым схемам, пишет Bloomberg.

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Подробности

  • American Bitcoin стала частью Hut 8 Corp. после соглашения, объявленного 31 марта. Hut 8 передала свои компьютеры для майнинга в обмен на 80% акций новой структуры. Эрик Трамп стал главным стратегическим директором American Bitcoin, а компания планирует выход на биржу.
  • Руководители Hut 8 – Ашер Генут и Майкл Хо – до 2023 года руководили компанией US Bitcoin, созданной с участием инвесторов Марка Гроссмана и Джона Стэтсона. В 2018 году SEC обвинила этих инвесторов в незаконном продвижении и манипуляциях по «пенни-стокс». Дело урегулировали без признания вины, но с финансовыми санкциями.
  • В 2022 году US Bitcoin также стала объектом расследования в Массачусетсе за продажу незарегистрированных ценных бумаг. Компания согласилась на штраф в $1 млн и подписала соглашения с другими регуляторами, в частности Мэриленда и Виргинии.
  • Реагируя на это, Hut 8 исключила упомянутых инвесторов из акционеров, предложила им выкуп и проинформировала регуляторов нескольких штатов об этих действиях.
  • Несмотря на то что никаких доказательств причастности Эрика и Дональда Трампа-младшего к регуляторным проблемам нет, появление их имен наряду с прошлыми конфликтами вокруг Hut 8 и US Bitcoin добавляет чувствительности к проекту. На рынке криптомайнинга, где конкуренция растет, а регулирование усиливается, подобные истории становятся лакмусовой бумажкой для инвесторов и государственных органов, отметило агентство.

Контекст

Выход семьи Трампов в криптовалютный сектор совпадает с обещанием Дональда Трампа сделать США «бесспорным биткоин-супергосударством». В последние месяцы Трампы активно инвестируют в цифровые активы. Эрик Трамп отмечает, что их интерес к криптовалюте – это альтернатива традиционной финансовой системе, которая, по его словам, создавала препятствия для их семьи.

Соглашение с Hut 8, несмотря на противоречивые связи ее руководителей, может стать шагом к масштабному расширению их влияния в криптоиндустрии, хотя репутационные риски остаются.

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