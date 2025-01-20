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«Інвестувати у $Trump – це лотерея». Мемкоїни родини Трамп за лічені години зібрали мільярдну капіталізацію та підірвали ринок криптовалют. Чи вплине це на індустрію

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

мемкоїн, Трамп, криптовалюта /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Криптовалюта Дональда Трампа Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

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Напередодні інавгурації Дональд Трамп та його дружина Меланія запустили власні криптовалюти. Навіщо це могло знадобитися одній з найвпливовіших сімейних пар Сполучених Штатів, як це змінить крипторинок та чи варто вкладати кошти у нову криптовалюту? Forbes Ukraine запитав учасників крипторинку.

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Актуальна ціна криптовалюти Дональда Трампа $Trump складає $41,75, а поточна ринкова капіталізація – $8,3 млрд, станом на 20:30 20 січня 2025 року. Президент США запустив власну валюту 19 січня, а його дружина – на день пізніше. Ціна на мемкоїн Меланії Трамп досягла $5,4 з ринковою капіталізацією в $1,1 млрд. 

Запуск відбувся на тлі заяв Трампа в грудні 2024-го про можливість створення стратегічного резерву біткоїнів, аналогічного до стратегічного нафтового запасу. Тоді вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїн досягла рекордної позначки у понад $106 000, і продовжує зростати. 

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