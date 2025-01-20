«Інвестувати у $Trump – це лотерея». Мемкоїни родини Трамп за лічені години зібрали мільярдну капіталізацію та підірвали ринок криптовалют. Чи вплине це на індустрію

Напередодні інавгурації Дональд Трамп та його дружина Меланія запустили власні криптовалюти. Навіщо це могло знадобитися одній з найвпливовіших сімейних пар Сполучених Штатів, як це змінить крипторинок та чи варто вкладати кошти у нову криптовалюту? Forbes Ukraine запитав учасників крипторинку.

Актуальна ціна криптовалюти Дональда Трампа $Trump складає $41,75, а поточна ринкова капіталізація – $8,3 млрд, станом на 20:30 20 січня 2025 року. Президент США запустив власну валюту 19 січня, а його дружина – на день пізніше. Ціна на мемкоїн Меланії Трамп досягла $5,4 з ринковою капіталізацією в $1,1 млрд.

Запуск відбувся на тлі заяв Трампа в грудні 2024-го про можливість створення стратегічного резерву біткоїнів, аналогічного до стратегічного нафтового запасу. Тоді вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїн досягла рекордної позначки у понад $106 000, і продовжує зростати.