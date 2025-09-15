Компания Philip Morris International (PMI) назначила Ларису Наконечную – специалиста с 20-летним опытом в международных компаниях – директором направления People & Culture (HR) в Philip Morris в Украине и Молдове. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

На этой позиции Наконечная будет отвечать за трансформацию подходов к управлению талантами, развитие внутреннего потенциала команды и расширение программ поддержки работников в военное время, отметила компания.

Наконечная имеет более 20 лет опыта в сфере HR в международных компаниях, в числе которых Syngenta Group, Deloitte и EY. До перехода на украинскую должность работала в штаб-квартире PMI в Швейцарии, где руководила программой эволюции операционной модели HR. Образование получила в ESADE Business School в Испании (Executive MBA) и Kingston University в Великобритании (международный HR-менеджмент).

«В условиях войны и жесткой конкуренции за квалифицированных работников я ставлю целью переосмыслить подход к поиску и развитию талантов, а также расширять wellbeing-инициативы для сотрудников», – отметила Наконечная. По ее словам, среди приоритетов также поддержка мобилизованных работников, ветеранов и их семей.

Гендиректор «Филипп Моррис Украина» Максим Барабаш назвал назначение Наконечной «стратегическим усилением», которое поможет компании удерживать статус одного из лучших работодателей страны и адаптироваться к вызовам войны.

Контекст

После начала войны «Филипп Моррис» остановила работу фабрики в Харькове и инвестировала $30 млн в открытие в мае 2024 года нового производства во Львовской области. В общей сложности Philip Morris за 30 лет инвестировала в Украину более $750 млн.

С начала полномасштабного вторжения компания направила более 400 млн грн на гуманитарные проекты и почти 1 млрд грн – на поддержку сотрудников.

«Филипп Моррис Украина» в 2024 году увеличила выручку на 86,7% – до 21,6 млрд грн, а ее чистый убыток сократился на 30% – до 1,2 млрд грн, свидетельствуют данные в YouControl.