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Forbes и robota.ua наградили лучших работодателей Украины. Кто возглавил рейтинг

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Гапачило, Intellias /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Роман Гапачило, вице-президент Intellias по управлению талантами Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Forbes Ukraine и сайт поиска работы robota.ua назвали лучших работодателей Украины в 2025 году. Награждение состоялось 25 апреля на форуме «НадЛюди».

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Ключевые факты

  • Лидером рейтинга второй год подряд стала IT-компания Intellias.
  • На второй строчке – оператор мобильной связи Vodafone Украина.
  • Третье место занял еще один представитель IT-сферы – компания Headway.
Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Роман Гапачило, вице-президент Intellias по управлению талантами. Фото: Роман Забельский Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Победители номинаций

  • Самый активный участникАТБ-Маркет. Около 8000 анкет заполнили сотрудники АТБ – это рекордное количество полученных от одной компании за историю проведения рейтинга.
  • Выбор экспертовSoftServe. К оценке отдельных параметров рейтинга привлекались эксперты – руководители лучших компаний на рынке труда.
  • LovemarkOBRIO. Компания имеет самый высокий средний индекс лояльности (NPS) от сотрудников.
  • Прорыв года – Vodafone Украина. Телеком-оператор поднялся сразу на 29 позиций в рейтинге.
  • Образец заботыPhilip Morris. Компания имеет самый лучший социальный пакет. Средний уровень полноты соцпакета – 87%.
  • Место для развитияappflame. NDR (индекс возможностей развития) IT-компании по этому показателю достиг 96%.
  • Поддержка защитников и защитницИнтерпайп. Компания создала патронатную службу для 1300 военнослужащих и ветеранов.

С полным рейтингом 50 лучших работодателей можно ознакомиться в новом номере Forbes.

Отдельное спасибо партнерам, которые помогли в организации события:

Генеральный партнер: компания robota.ua

Официальные партнеры: Интерпайп, Intellias, OMD Optimum Media, Genesis.

Партнеры выставки:   INGO, WINETIME.

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