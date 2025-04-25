Forbes и robota.ua наградили лучших работодателей Украины. Кто возглавил рейтинг

Forbes Ukraine и сайт поиска работы robota.ua назвали лучших работодателей Украины в 2025 году. Награждение состоялось 25 апреля на форуме «НадЛюди».
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Ключевые факты
- Лидером рейтинга второй год подряд стала IT-компания Intellias.
- На второй строчке – оператор мобильной связи Vodafone Украина.
- Третье место занял еще один представитель IT-сферы – компания Headway.
Победители номинаций
- Самый активный участник – АТБ-Маркет. Около 8000 анкет заполнили сотрудники АТБ – это рекордное количество полученных от одной компании за историю проведения рейтинга.
- Выбор экспертов – SoftServe. К оценке отдельных параметров рейтинга привлекались эксперты – руководители лучших компаний на рынке труда.
- Lovemark – OBRIO. Компания имеет самый высокий средний индекс лояльности (NPS) от сотрудников.
- Прорыв года – Vodafone Украина. Телеком-оператор поднялся сразу на 29 позиций в рейтинге.
- Образец заботы – Philip Morris. Компания имеет самый лучший социальный пакет. Средний уровень полноты соцпакета – 87%.
- Место для развития – appflame. NDR (индекс возможностей развития) IT-компании по этому показателю достиг 96%.
- Поддержка защитников и защитниц – Интерпайп. Компания создала патронатную службу для 1300 военнослужащих и ветеранов.
С полным рейтингом 50 лучших работодателей можно ознакомиться в новом номере Forbes.
Отдельное спасибо партнерам, которые помогли в организации события:
Генеральный партнер: компания robota.ua
Официальные партнеры: Интерпайп, Intellias, OMD Optimum Media, Genesis.
Партнеры выставки: INGO, WINETIME.
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