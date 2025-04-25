Forbes и robota.ua наградили лучших работодателей Украины. Кто возглавил рейтинг

Forbes Ukraine и сайт поиска работы robota.ua назвали лучших работодателей Украины в 2025 году. Награждение состоялось 25 апреля на форуме «НадЛюди».

Ключевые факты

Лидером рейтинга второй год подряд стала IT-компания Intellias .

. На второй строчке – оператор мобильной связи Vodafone Украина .

. Третье место занял еще один представитель IT-сферы – компания Headway.

Роман Гапачило, вице-президент Intellias по управлению талантами. Фото: Роман Забельский Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Победители номинаций

Самый активный участник – АТБ-Маркет. Около 8000 анкет заполнили сотрудники АТБ – это рекордное количество полученных от одной компании за историю проведения рейтинга.

– АТБ-Маркет. Около 8000 анкет заполнили сотрудники АТБ – это рекордное количество полученных от одной компании за историю проведения рейтинга. Выбор экспертов – SoftServe. К оценке отдельных параметров рейтинга привлекались эксперты – руководители лучших компаний на рынке труда.

– SoftServe. К оценке отдельных параметров рейтинга привлекались эксперты – руководители лучших компаний на рынке труда. Lovemark – OBRIO . Компания имеет самый высокий средний индекс лояльности (NPS) от сотрудников.

– . Компания имеет самый высокий средний индекс лояльности (NPS) от сотрудников. Прорыв года – Vodafone Украина. Телеком-оператор поднялся сразу на 29 позиций в рейтинге.

– Vodafone Украина. Телеком-оператор поднялся сразу на 29 позиций в рейтинге. Образец заботы – Philip Morris. Компания имеет самый лучший социальный пакет. Средний уровень полноты соцпакета – 87%.

– Philip Morris. Компания имеет самый лучший социальный пакет. Средний уровень полноты соцпакета – 87%. Место для развития – appflame . NDR (индекс возможностей развития) IT-компании по этому показателю достиг 96%.

– . NDR (индекс возможностей развития) IT-компании по этому показателю достиг 96%. Поддержка защитников и защитниц – Интерпайп. Компания создала патронатную службу для 1300 военнослужащих и ветеранов.

С полным рейтингом 50 лучших работодателей можно ознакомиться в новом номере Forbes.

Отдельное спасибо партнерам, которые помогли в организации события:

Генеральный партнер: компания robota.ua

Официальные партнеры: Интерпайп, Intellias, OMD Optimum Media, Genesis.

Партнеры выставки: INGO, WINETIME.