Студія «Квартал 95» зареєструвала компанію – ТОВ «Квартал ЮА», яка стала новою юридичною особою продакшну. Про це повідомила пресслужба «Кварталу 95» у відповідь на запит «Детектор медіа». Відповідні дані також зʼявилися в системі YouControl.
Деталі
- У студії розказали, що творчий колектив вирішив створити нову компанію – ТОВ «Квартал ЮА».
- «До складу її засновників входять люди, які створювали «Квартал 95» від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ «Квартал ЮА», – йдеться в повідомленні.
- Власники ТОВ «Квартал ЮА»: Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду – 1 млн грн, свідчить інформація в YouControl.
- У подальшому студія планує вести всю виробничу діяльність через ТОВ «Квартал ЮА».
- «Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю «Кварталу 95» чи виробництвом контенту», – наголосила студія.
- Водночас «Квартал 95» заявляє, що відповідно до чинного законодавства України не може вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу частки Міндіча у ТОВ «Квартал 95». Тому ТОВ «Квартал 95» продовжує існувати відповідно до законодавства України, зазначила пресслужба студії.
Контекст
Президент Володимир Зеленський Указом №843/2025 від 13 листопада 2025 року ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти громадян Ізраїлю – бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.
Тимур Міндіч є власником на 50% ТОВ «Квартал 95». Введені санкції стосовно Міндіча не означають автоматичної заборони діяльності ТОВ «Квартал 95». Тобто компанія може продовжувати працювати, виробляти контент, укладати договори й отримувати доходи.
Однак частка Міндіча стає замороженим активом, і компанія не зможе виплачувати йому дивіденди (виконувати інші фінансові зобов’язання) та проводити операції, які ведуть до фактичного відчуження чи перерозподілу його частки.
Щодо частки самого Міндіча в «Кварталі 95» вона фактично паралізована в цивільному обороті. Більше про це читайте тут.
Чим володіє Тимур Міндіч, крім «Кварталу 95», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
