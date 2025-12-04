Студія «Квартал 95» зареєструвала компанію – ТОВ «Квартал ЮА», яка стала новою юридичною особою продакшну. Про це повідомила пресслужба «Кварталу 95» у відповідь на запит «Детектор медіа» . Відповідні дані також зʼявилися в системі YouControl .

Деталі

У студії розказали, що творчий колектив вирішив створити нову компанію – ТОВ «Квартал ЮА».

«До складу її засновників входять люди, які створювали «Квартал 95» від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ «Квартал ЮА», – йдеться в повідомленні.

Власники ТОВ «Квартал ЮА»: Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду – 1 млн грн, свідчить інформація в YouControl.

У подальшому студія планує вести всю виробничу діяльність через ТОВ «Квартал ЮА».

«Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю «Кварталу 95» чи виробництвом контенту», – наголосила студія.

Водночас «Квартал 95» заявляє, що відповідно до чинного законодавства України не може вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу частки Міндіча у ТОВ «Квартал 95». Тому ТОВ «Квартал 95» продовжує існувати відповідно до законодавства України, зазначила пресслужба студії.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Президент Володимир Зеленський Указом №843/2025 від 13 листопада 2025 року ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти громадян Ізраїлю – бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Тимур Міндіч є власником на 50% ТОВ «Квартал 95». Введені санкції стосовно Міндіча не означають автоматичної заборони діяльності ТОВ «Квартал 95». Тобто компанія може продовжувати працювати, виробляти контент, укладати договори й отримувати доходи.

Однак частка Міндіча стає замороженим активом, і компанія не зможе виплачувати йому дивіденди (виконувати інші фінансові зобов’язання) та проводити операції, які ведуть до фактичного відчуження чи перерозподілу його частки.

Щодо частки самого Міндіча в «Кварталі 95» вона фактично паралізована в цивільному обороті. Більше про це читайте тут.

Чим володіє Тимур Міндіч, крім «Кварталу 95», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.