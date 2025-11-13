СНБО ввел санкции против бизнесмена и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича. Этому решению предшествовало расследование НАБУ и САП относительно коррупции в госкомпании «Энергоатом». Миндич – один из фигурантов расследования. Как могут повлиять введенные против Миндича санкции на его бизнес и деятельность «Квартала»? Рассказывает адвокат, управляющий партнер Юридической компании ASA Group Игорь Млечко.

Указом президента Владимира Зеленского №843/2025 от 13 ноября 2025 года введено в действие решение СНБО о применении персональных санкций против граждан Израиля – бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Санкции Миндича предусматривают максимальный уровень ограничений, среди которых:

Полная блокировка активов. Речь идет не только об имуществе, юридически принадлежащем Миндичу, но и об активах, которыми он может распоряжаться косвенно – через связанных лиц, компании или трасты.

Доля «Квартала 95»

Тимур Миндич владеет на 50% ООО «Квартал 95». Введенные санкции в отношении Миндича не означают автоматического запрета деятельности ООО «Квартал 95». То есть компания может продолжать работать, производить контент, заключать договоры и получать доходы.

Однако доля Миндича становится замороженным активом, и компания не сможет выплачивать ему дивиденды (выполнять другие финансовые обязательства) и проводить операции, ведущие к фактическому отчуждению или перераспределению его доли.

Что касается доли самого Миндича в «Квартале 95», она фактически парализована в гражданском обороте. Миндич не может ее продать, подарить или передать. Банки будут блокировать любые операции в его пользу. И корпоративный контроль, который он мог производить, становится невозможным.

Особенно важный пункт санкций – запрет на увеличение уставного капитала компаний, где санкционное лицо имеет влияние или долю. Это означает, что даже технические изменения состава участников (размывание доли, дополнительные взносы, реструктуризация) тоже заблокированы.

Срок действия санкций: три года или бессрочно

В решении по поводу Миндича на сегодняшний день указано бессрочно в контексте лишения государственных наград Украины, других форм отличия. А три года – в отношении других санкций.

Но трехлетний срок СНБО может продлить в любой момент.

Прецеденты продления и ужесточения санкций в Украине уже были: санкционные списки обновляются регулярно, и ограничения часто не ослабляются, а наоборот, усиливаются.

Уголовно-правовой аспект

Кроме санкционного блока важен уголовно-правовой аспект.

Если в ходе следствия будет установлена ​​причастность Тимура Миндича к сотрудничеству с РФ или финансированию ее интересов, в частности через ведение бриллиантового бизнеса, его активы могут попасть под механизмы уголовной конфискации.

В таком случае у государства есть два инструмента.

Передача активов в АРМА. Если корпоративные права могут быть доказательством или предметом преступления, суд может принять решение о передаче доли Миндича в управление АРМА на время расследования.

АРМА получает право управлять активом через привлечение управляющих.

Конфискация актива в доход государства. В случае доказательства вины Миндича и вынесения обвинительного приговора актив может быть окончательно конфискован в доход государства. Речь идет не только о корпоративных правах, но и о доходах, полученных от деятельности ООО «Квартал 95», если следствие докажет их связь с уголовными действиями.

Прецеденты уже есть. За последние годы АРМА получала в управление активы, связанные с российскими олигархами и их структурами, компаниями с признаками финансирования агрессии и бизнесами, которые являлись частью уголовных производств о коллаборационизме или об отмывании средств.