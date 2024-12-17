Суд подтвердил приговор Трампа по делу о скрытых платежах порнозвезде

Избранный президент США Дональд Трамп проиграл дело об отмене своего обвинительного приговора по уголовному делу о скрытых платежах порнозвезде, пишет CNN 16 декабря. Судья подтвердил приговор, несмотря на решение Верховного суда США, предоставляющего широкий иммунитет за действия президента.

Ключевые факты

Решение судьи было принято в то время, когда Трамп готовится вернуться в Белый дом в январе, став первым президентом, когда-то осужденным за тяжкое преступление. Все четыре уголовных дела, возбужденных против него с момента его первого срока, были либо отклонены, либо прекращены, либо иным образом отложены.

Судья Хуан Мерчан в понедельник постановил, что обвинительный приговор Дональду Трампу по делу о выплатах за молчание не может быть отменен из-за решения Верховного суда о президентском иммунитете.

Решение Мерчана отклонило один из нескольких путей, которые использовали адвокаты Трампа, чтобы попытаться отменить обвинительный приговор Трампу, вынесенный в мае по 34 пунктам фальсификации деловых записей.

Судья подчеркнул, что определение Верховного суда о том, что Трамп должен получить широкий иммунитет за официальные действия, совершенные во время его пребывания в должности, не означает, что обвинительный приговор следует отклонить. Он принял, что доказательства, предоставленные окружной прокуратурой Манхэттена, не связаны с официальным поведением Трампа в должности президента.

Судья отметил, что доказательства «касаются исключительно неофициального поведения» и не должны подпадать под защиту иммунитета.

Представитель переходного периода Трампа Стивен Чунг заявил, что решение Мерчана «является прямым нарушением решения Верховного суда об иммунитете и другой судебной практике».

Адвокаты Трампа, вероятнее всего, подадут апелляцию на это решение, одно из нескольких потенциальных ходатайств о прекращении дела может затянуть дело на месяцы или даже годы.

Контекст

В мае Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения за фальсификацию деловой документации с целью сокрытия выплаты $130 000 порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, чтобы замолчать ее утверждение, опровергаемое Трампом, о том, что она имела с ним свидание на одну ночь в 2006 году. Трамп отрицает связь.

Сначала приговор Трампу планировалось вынести в июле, но его дважды откладывали из-за постановления Верховного суда о президентской неприкосновенности, в результате чего дата вынесения приговора была отложена до окончания выборов.