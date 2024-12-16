Дональд Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в прекращении войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в вопросе урегулирования войны в Украине, пишет CNN 16 декабря. Трамп обещал прекратить войну в Украине со своего первого дня в должности, но пока не представил четкий мирный план.

Ключевые факты

«Мы пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну, которая происходит в Украине», – заявил избранный президент США журналистам.

По его словам, удалось добиться «небольшого прогресса».

Трамп назвал войну в Украине «тяжелой» и «гадкой», а количество погибших с обеих сторон «астрономическим».

«Количество убитых солдат с обеих сторон астрономическое. Происходящее намного хуже, чем сообщают люди с обеих сторон, поэтому мы сделаем все возможное и посмотрим, что произойдет», – заявил он.

Трамп отметил о намерении вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным для урегулирования этого вопроса.

«Мы будем проводить переговоры с президентом Путиным, с президентом Украины Владимиром Зеленским и их представителями», – сказал Трамп, выступая в резиденции в Мар-а-Ларго.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как он намерен это сделать.

Ранее стало известно, что Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее чем на 20 лет, писало издание WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.

20 ноября источники Reuters сообщили, что президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает какие-либо значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО.

7 декабря Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном в Париже. На следующий день Трамп сообщил, что в Украине нужно «немедленно прекратить огонь» и призвал Киев и Москву начать переговоры. Зеленский отреагировал на призыв Трампа относительно «немедленного прекращения огня», отметив о необходимости гарантировать надежность мира.

9 декабря Трамп в интервью New York Post сказал, что Зеленский «желает заключить мир», а Путину необходимо готовиться к завершению войны, поскольку он потерял слишком много людей и «проиграл».

По данным Reuters, Зеленский использовал свою первую встречу с Трампом после выборов в США, чтобы объяснить потребность Украины в гарантиях безопасности. Сам же избранный президент США заявил, что хочет немедленного прекращения огня.