Мирная передача и наследственность решений. Чему выборы в США могут научить украинский политикум? Семь выводов из дискуссии руководителей кампаний Трампа и Харрис от консультанта по коммуникациям Светланы Павелецкой

Способность двух сторон, конкурирующих между собой на самом высоком уровне, открыто обсуждать будущее политики, является тем, чего так не хватает многим странам, в том числе Украине. Такой вывод сделала консультант по стратегическим коммуникациям и издатель Светлана Павелецкая после дискуссии руководителей предвыборных кампаний Дональда Трампа и Камалы Харрис в Гарвардской школе Кеннеди. Она выделила семь трендов новейших коммуникационных кампаний, работающих на перспективу, а не только на следующие выборы

На прошлой неделе мне представился случай приобщиться к открытой дискуссии об избирательных стратегиях, организованной в Гарвардской школе Кеннеди. В мероприятии приняли участие руководители предвыборных кампаний республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис – Крис ЛаСевита и Джули Чавес Родригес. Каждый со своей командой. Несмотря на очевидные различия между ними – двое белых мужчин за 50 со стороны республиканцев и разнообразная по возрасту, расе и гендеру команда демократов, – их выводы относительно трендов и открытий в американских выборах оказались удивительно похожими.

TikTok решает все

Глобально соцсеть TikTok стала решающим инструментом политической коммуникации. Удачные TikTok-кампании способны охватить молодежь и тех, кто игнорирует традиционные медиа.

Эта аудитория обеспечивает естественную органику, которая часто создает вирусный эффект, когда кампания начинает жить своей жизнью, не всегда подконтрольной предвыборным штабам кандидатов, но охват достигает невиданных цифр.

Телевидение больше не доминирует

Линейное телевидение постепенно теряет влияние. Но растет важность нишевых медиа. Главный урок здесь – политики должны искать свою аудиторию там, где она есть. Даже если это требует изменять свою зону комфорта.

Команда Трампа активно применяла этот подход: обеды в латинских ресторанах и встречи на бое ММА стали способом привлечь новых избирателей, не смотрящих Fox News.

Стратегия превыше всего

Труднее всего в предвыборной кампании – придерживаться избранной стратегии в течение всего периода. Слишком много тем и «гениев» требуют реакции. Но именно способность держать фокус приносит результат.

Такое сходство украинской и американской политической культуры, когда штабам нужно отстаивать свое право не менять стратегию, потому что кто-то из близких друзей кандидата имеет другое мнение, стало удивлением.

Но Трамп играл по своим правилам

Несмотря на классический совет игнорировать обвинения, чтобы не создавать лишнюю огласку, Трамп всегда реагировал: «Я не оставлю без ответа ни одно обвинение».

Его стиль включал острые, иногда оскорбительные высказывания, но если он одновременно обещал решить важную проблему, это обеспечивало поддержку даже тех, кого он критиковал.

Политика как удовлетворение потребностей

В центре политики всегда были потребности избирателей. Человек может беспокоиться об изменениях климата, но проголосует за того, кто обещает снизить цены на продукты или горючее.

Например, команда Трампа включила в свою программу отмену налогов на чаевые, чтобы привлечь на свою сторону работников сферы услуг, в том числе афро- и латиноамериканское население США.

Новые поколения не привязаны к старым платформам

Молодежь все меньше идентифицирует себя с устоявшимися политическими платформами. Они желают решений, а не идеологий. Это требует от политиков не только адаптировать свои сообщения, но изменять традиционный подход к кампаниям.

Молодым американцам уже нельзя продать кандидата только потому, что он республиканец или демократ. Глобальный кризис идентичности молодежи затронул и политические пристрастия, они требуют не привязывать их к гендеру, расе, а теперь и партии. Политикам приходится идти гораздо глубже и искать сферу интереса молодежи в этот момент, потому что ценности, которые работают на родителей, перестали быть ценными вообще. Таков политический парадокс.

Готовность откровенно рефлексировать

Что меня поразило больше всего – это уровень дискуссии. Представители и республиканцев, и демократов, несмотря на кардинально различные взгляды, были готовы откровенно рефлексировать над своими стратегиями, открыто говорить об успехах и ошибках. Чувствовалось настоящее взаимоуважение и желание понять, что работает в условиях современных вызовов.

Способность двух сторон, конкурирующих между собой на самом высоком уровне, открыто обсуждать будущее политики, является тем, чего так не хватает многим странам, в том числе Украине.

Мирная передача власти и наследственность политических решений – это то, что должно стать нормой и для нас. Только в такой среде можно создавать стратегии, работающие на перспективу, а не только на следующие выборы.