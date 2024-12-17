Суд підтвердив вирок Трампа у справі про приховані платежі порнозірці

Обраний президент США Дональд Трамп програв справу про відміну свого обвинувального вироку в кримінальній справі про приховані платежі порнозірці, пише CNN 16 грудня. Суддя підтвердив вирок, попри рішення Верховного суду США, що надає широкий імунітет за дії президента.

Ключові факти

Рішення судді було ухвалено в той час, коли Трамп готується повернутися до Білого дому в січні, ставши першим президентом, колись засудженим за тяжкий злочин. Усі чотири кримінальні справи, порушені проти нього з часу його першого терміну, були або відхилені, або припинені, або іншим чином відкладені.

Суддя Хуан Мерчан у понеділок ухвалив, що обвинувальний вирок Дональду Трампу у справі про виплати за мовчання не може бути скасовано через рішення Верховного суду про президентський імунітет.

Рішення Мерчана відхилило один із кількох шляхів, які адвокати Трампа використали, щоб спробувати скасувати обвинувальний вирок Трампу, винесений у травні за 34 пунктами фальсифікації ділових записів.

Суддя наголосив, що ухвала Верховного суду про те, що Трамп має отримати широкий імунітет за офіційні дії, вчинені під час його перебування на посаді, не означає, що обвинувальний вирок слід відхилити. Він ухвалив, що докази, надані окружною прокуратурою Манхеттена, не повʼязані з офіційною поведінкою Трампа на посаді президента.

Суддя зазначив, що докази «виключно стосуються неофіційної поведінки» і не повинні підпадати під захист імунітету.

Представник перехідного періоду Трампа Стівен Чунг заявив, що рішення Мерчана «є прямим порушенням рішення Верховного суду про імунітет та іншу судову практику».

Адвокати Трампа, найімовірніше, подадуть апеляцію на це рішення, одне з кількох потенційних клопотань про припинення справи може затягнути справу на місяці чи навіть роки.

Контекст

У травні Трамп був визнаний винним за 34 пунктами звинувачення за фальсифікацію ділової документації з метою приховування виплати $130 000 порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, щоб замовчати її твердження, яке спростовує Трамп, про те, що вона мала з ним побачення на одну ніч у 2006 році. Трамп заперечує звʼязок.

Спочатку вирок Трампу планувалося винести в липні, але його двічі відкладали через ухвалу Верховного суду про президентську недоторканність, внаслідок чого дату винесення вироку було відкладено до закінчення виборів.