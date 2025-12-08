Бизнесмена Игоря Коломойского не доставили в суд, заседание которого должно было состояться 8 декабря. Официальная причина – проблемы с транспортом. Поэтому Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела об убытках ПриватБанка и «Укрнафты» на 11 декабря на 15:00. Об этом сообщила ЭП со ссылкой на собственного корреспондента.

Детали

«По телефону представитель сообщил, что в связи с тем, что у них был сломан транспорт, они не имели возможности доставить Коломойского в суд», – отметила судья Людмила Казмиренко во время заседания.

Суд считает невозможным продолжение рассмотрения дела в связи с отсутствием обвиняемого и объявил перерыв.

«Это не впервые «ломается» транспортное средство. Было «минирование суда». Это уже четвертую неделю, как Игорь Валерьевич не может попасть в суд», – заявил адвокат Александр Лысак.

Адвокат отметил, что Коломойский «хочет пообщаться с журналистами». «Сделали все, чтобы его сегодня не доставили на судебное заседание», – считает адвокат.

Защита Коломойского заявляет, что ситуация была прогнозируемой, и они не рассчитывали, что его доставят в суд.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Ранее Коломойский пригласил представителей украинских и иностранных медиа, а также общественности на ближайшие заседания. Ожидалось, что он расскажет о своем видении ситуации по делу Тимура Миндича и о коррупции во власти.

В июле этого года НАБУ и САП завершили расследование против бывшего владельца ПриватБанка. Его и еще пятерых человек подозревают в завладении средствами банка на более чем 9,2 млрд грн.

По версии следствия, в январе–марте 2015 года Коломойский, который тогда занимал должность главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал схему для завладения средствами банка. Следствие заявляет, что он заставил ПриватБанк выплатить подконтрольной оффшорной компании более 9,2 млрд грн под видом выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. Это позволило ему финансировать подконтрольную компанию и увеличить собственную долю в уставном капитале банка.