Бізнесмена Ігоря Коломойського не доставили до суду, засідання якого мало відбутися 8 грудня. Офіційна причина – проблеми із транспортом. Через це Подільський районний суд Києва переніс розгляд справи про збитки ПриватБанку та «Укрнафти» на 11 грудня на 15:00. Про це повідомила ЕП із посиланням на власного кореспондента.

Деталі

«Телефоном представник повідомив, що у звʼязку з тим, що в них був зламаний транспорт, вони не мали можливості доставити Коломойського до суду», – зазначила суддя Людмила Казмиренко під час засідання.

Суд вважає неможливим продовження розгляду справи у звʼязку із відсутністю обвинуваченого й оголосив перерву.

«Це не вперше «ламається» транспортний засіб. Було «мінування суду». Це вже четвертий тиждень, як Ігор Валерійович не може потрапити до суду», – заявив адвокат Олександр Лисак.

Адвокат наголосив, що Коломойський «бажає поспілкуватися із журналістами». «Зробили все, щоб його сьогодні не доставили на судове засідання», – вважає адвокат.

Захист Коломойського заявляє, що ситуація була прогнозованою, і вони не розраховували, що його доправлять до суду.

Контекст

Раніше Коломойський запросив представників українських та іноземних медіа, а також громадськості на найближчі засідання. Очікувалося, що він розповість про своє бачення ситуації у справі Тимура Міндіча та про корупцію у владі.

У липні цього року НАБУ та САП завершили розслідування проти колишнього власника ПриватБанку. Його та ще п’ятьох осіб підозрюють у заволодінні коштами банку на понад 9,2 млрд грн.

За версією слідства, у січні–березні 2015 року Коломойський, який тоді обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив схему для заволодіння коштами банку. Слідство заявляє, що він змусив ПриватБанк виплатити підконтрольній офшорній компанії понад 9,2 млрд грн під виглядом викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Це дозволило йому фінансувати підконтрольну компанію та збільшити власну частку в статутному капіталі банку.