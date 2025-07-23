НАБУ та САП завершили розслідування стосовно колишнього власника ПриватБанку та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на понад 9,2 млрд грн. Про це йдеться у повідомленнях антикорупційних органів від 23 липня. Відомства не вказують прізвище фігуранта справи, але наведені факти свідчать, що йдеться про Ігоря Коломойського.

Деталі

Детективи НАБУ за дорученням прокурора САП розпочали відкриття стороні захисту матеріалів справи для ознайомлення, йдеться у повідомленні.

Цей епізод є четвертим у справі про розкрадання коштів ПриватБанку, але першим, де безпосередньо фігурує Коломойський як організатор.

За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, який тоді обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив схему для заволодіння коштами банку. Слідство заявляє, що він змусив ПриватБанк виплатити підконтрольній офшорній компанії понад 9,2 млрд грн під виглядом викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Це дозволило йому фінансувати підконтрольну компанію та збільшити власну частку в статутному капіталі банку.

Зазначається, що для легалізації частини суми (понад 446 млн грн) кошти перераховувалися через рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій із цінними паперами, а згодом – ще через два суб’єкти. У результаті гроші надійшли на особистий рахунок Коломойського, який використав їх для внесення до статутного капіталу ПриватБанку, виконуючи вимоги Національного банку України, повідомляють правоохоронці.

Коломойському та п’ятьом іншим підозрюваним інкримінують статті 191 (привласнення майна), 209 (відмивання грошей) та 366 (службове підроблення) ККУ. Серед підозрюваних, окрім Коломойського: ексголова правління ПриватБанку; колишній директор Департаменту міжбанківського дилінгу; ексзаступниця голови правління – директорка казначейства; ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства; ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів.

Контекст

Ця справа є частиною масштабного розслідування щодо розкрадання коштів ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ оголосили Ігорю Коломойському підозру у справі щодо виведення коштів із ПриватБанку. Йдеться про епізод 2013-2014 років, коли, за даними слідства, Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн через фіктивне внесення готівки до кас банку. Коментуючи звинувачення, бізнесмен заявив, що приховати такий касовий розрив від НБУ було б неможливо.

Слідство стверджує, що Коломойський легалізував віртуальні активи, використовуючи їх у своїй підприємницькій діяльності: надавав як позики, розраховувався за кредити підконтрольних компаній, виводив за кордон, переводив у готівку та знімав у банківських відділеннях.

Того ж дня Шевченківський районний суд призначив Коломойському запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів (до 31 жовтня 2023 року) з альтернативою застави у 509 млн грн. Згодом суму застави збільшили до 3,8 млрд грн.

7 вересня 2023 року НАБУ за погодженням із САП повідомило Коломойському та п’ятьом учасникам його організованої групи про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн ПриватБанку.

Коломойський вважає підозру СБУ щодо 5,8 млрд грн необґрунтованою. Зараз фігурант справи перебуває у СІЗО.