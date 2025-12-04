Хозяйственный суд Киева 3 декабря открыл производство о банкротстве АО «Киевмедпрепарат», входящего в фармацевтическую корпорацию «Артериум» бизнесмена Константина Жеваго. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Инициатор банкротства – киевское ООО «Скай-Девелопмент», которое 1 мая сообщило о приобретении у Фонда гарантирования вкладов физических лиц права требования по кредитам «Галичфарм» и «Киевмедпрепарат».

В постановлении суда признаются денежные требования «Скай-Девелопмент» к «Киевмедпрепарат» в размере 110,1 млн грн, уточняет LIGA.net, которая располагает текстом постановления.

Распорядителем имущества «Киевмедпрепарат» назначен арбитражный управляющий Илья Комлик.

В мае 2025 года, по заявлению «Скай-Девелопмент» суд начал банкротство «Галичфарм», еще одного предприятия корпорации «Артериум».

Контекст

«Артериум» – четвертый по объемам производитель лекарств в Украине. По данным Proxima Research, доля производителя на розничном рынке в 2024-м составляла 3,1%. Аптечные продажи лекарств в гривневом выражении выросли на 20,7%. 90% «Артериум» принадлежит Константину Жеваго. Выручка «Корпорации Артериум» составила 5,3 млрд грн в 2024 году.

В феврале 2025-го СБУ провела обыски в фармкомпаниях «Дарница», Farmak и «Артериум».

Нацполиция 16 июля 2025 года провела обыски на предприятиях «Артериум» второй раз за год. Владелец – Константин Жеваго – и восемь топ-менеджеров получили подозрения по делу об изготовлении и продаже лекарств на территории России. Жеваго и представители «Артериум» отрицают обвинения и говорят о давлении на бизнес.