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На этот раз «коллаборант»? Нацполиция обвиняет Жеваго и топ-менеджмент «Артериума» в работе с РФ по статье 111-2 (коллаборационизм). Чем это грозит предпринимателю

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

5 хв читання

«Это очередной этап политического давления после бессрочных санкций СНБО – раньше так было с «АвтоКрАЗом», теперь с «Артериумом», – прокомментировал ситуацию Жеваго Фото Getty Images

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Нацполиция 16 июля провела обыски на предприятиях «Артериума». Владелец – Константин Жеваго – и восемь топ-менеджеров получили подозрения в деле об изготовлении и продаже лекарств на территории России. Жеваго и представители «Артериума» отрицают обвинения и говорят о давлении на бизнес. Какие перспективы дела в суде?

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В среду, 16 июля, сотрудники Нацполиции провели более 40 обысков в офисах и на производстве корпорации «Артериум» в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области. Причина – подозрение в продолжении работы на фармацевтическом рынке России через третьи страны после 2022 года, говорится в опубликованном заявлении Нацполиции.

Правоохранители прямо не указывают компанию и имя фигурантов, но приведенные детали – 51 год, родился в РФ, депутат шести созывов – не оставляют сомнений, что речь идет о Константине Жеваго и корпорации «Артериум».

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