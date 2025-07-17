Нацполиция 16 июля провела обыски на предприятиях «Артериума». Владелец – Константин Жеваго – и восемь топ-менеджеров получили подозрения в деле об изготовлении и продаже лекарств на территории России. Жеваго и представители «Артериума» отрицают обвинения и говорят о давлении на бизнес. Какие перспективы дела в суде?

В среду, 16 июля, сотрудники Нацполиции провели более 40 обысков в офисах и на производстве корпорации «Артериум» в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области. Причина – подозрение в продолжении работы на фармацевтическом рынке России через третьи страны после 2022 года, говорится в опубликованном заявлении Нацполиции.

Правоохранители прямо не указывают компанию и имя фигурантов, но приведенные детали – 51 год, родился в РФ, депутат шести созывов – не оставляют сомнений, что речь идет о Константине Жеваго и корпорации «Артериум».