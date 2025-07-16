Национальная полиция 16 июля сообщила о разоблачении масштабной схемы, в которой, по данным правоохранителей, фигурирует подсанкционный украинский бизнесмен и бывший народный депутат шести созывов. По версии следствия, он организовал производство и сбыт украинских лекарств на территории РФ, в частности для нужд российских силовых структур. Компания «Артериум» подтвердила Forbes Ukraine, что обыски проходят на их предприятиях.

Ключевые факты

Оперативники ДСР, следователи полиции провели 16 июля более 40 обысков в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области.

Руководство одной из крупнейших фармацевтических компаний Украины обеспечило передачу российской дочерней компании документации, лицензий и технологий для производства украинских лекарств, говорится в сообщении Нацполиции.

По данным следствия, схема действовала до и после полномасштабного вторжения, а сам бизнес принес бюджету страны-агрессора более 100 млн рублей налоговых поступлений за два года. Общая прибыль российской компании, которую полиция считает подконтрольной украинскому бизнесмену, оценивается в 892 млн рублей (более 420 млн грн).

Подозрения получили девять человек, среди них «украинский олигарх», руководители фармкомпании, финансовые менеджеры и коммерческий директор предприятия, которое является официальным дистрибьютором Государственной фармакопеи Украины , и его жена, в обязанности которых входило «получение и передача эталонных образцов иностранной фирме-прокладке.

, и его жена, в обязанности которых входило «получение и передача эталонных образцов иностранной фирме-прокладке. В полиции не разглашают имя подозреваемого, однако указанные детали указывают на Константина Жеваго – владельца фармацевтической компании «Артериум».

В ответ на запрос Forbes Ukraine, в компании подтвердили, что обыски проходят у них. «Готовим официальное заявление», – сообщили в пресс-службе компании.

Обыски в «Артериуме». Фото Нацполиции Фото Национальная полиция Украины Обыски в «Артериуме». Фото Нацполиции Обыски в «Артериуме». Фото Нацполиции Обыски в «Артериуме». Фото Нацполиции Обыски в «Артериуме». Фото Нацполиции Предыдущий слайд Следующий слайд

Национальная полиция Украины 16 июля сообщила о разоблачении масштабной фармацевтической схемы.

Контекст

«Артериум» – четвертый по объему производитель лекарства в Украине. По данным Proxima Research, доля производителя на розничном рынке в 2024-м составила 3,1%. Аптечные продажи лекарства в гривневом выражении выросли на 20,7%. 90% «Артериум» принадлежит Константину Жеваго. Выручка «Корпорации Артериум» составила 5,3 млрд грн в 2024-м.

Это уже второй раз обыски в компании за год. В феврале 2025-го СБУ провела обыски в фармкомпаниях «Дарница», Farmak и «Артериум».