Господарський суд Києва 3 грудня відкрив провадження про банкрутство АТ «Київмедпрепарат», що входить до фармацевтичної корпорації «Артеріум» бізнесмена Костянтина Жеваго. Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

Ініціатор банкрутства – київське ТОВ «Скай-Девелопмент», яке 1 травня повідомило про придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб права вимоги за кредитами «Галичфарм» та «Київмедпрепарат».

В ухвалі суду визнаються грошові вимоги «Скай-Девелопмент» до «Київмедпрепарат» у розмірі 110,1 млн грн, уточнює LIGA.net, яка має у розпорядженні текст ухвали.

Розпорядником майна «Київмедпрепарат» призначено арбітражного керівника Іллю Комлика.

У травні 2025 року, за заявою «Скай-Девелопмент» суд розпочав банкрутство «Галичфарм», ще одного підприємства корпорації «Артеріум».

Контекст

«Артеріум» – четвертий за обсягами виробник ліків в Україні. За даними Proxima Research, частка виробника на роздрібному ринку в 2024-му становила 3,1%. Аптечні продажі ліків у гривневому вираженні зросли на 20,7%. 90% «Артеріум» належить Костянтину Жеваго. Виторг «Корпорації Артеріум» склав 5,3 млрд грн у 2024 році.

У лютому 2025-го СБУ провела обшуки в фармкомпаніях «Дарниця», Farmak та «Артеріум».

Нацполіція 16 липня 2025 року провела обшуки на підприємствах «Артеріум» вдруге за рік. Власник – Костянтин Жеваго – і восьмеро топменеджерів отримали підозри у справі про виготовлення і продаж ліків на території Росії. Жеваго і представники «Артеріум» заперечують звинувачення й кажуть про тиск на бізнес.