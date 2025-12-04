Господарський суд Києва 3 грудня відкрив провадження про банкрутство АТ «Київмедпрепарат», що входить до фармацевтичної корпорації «Артеріум» бізнесмена Костянтина Жеваго. Про це повідомляється на сайті Верховного суду.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
- Ініціатор банкрутства – київське ТОВ «Скай-Девелопмент», яке 1 травня повідомило про придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб права вимоги за кредитами «Галичфарм» та «Київмедпрепарат».
- В ухвалі суду визнаються грошові вимоги «Скай-Девелопмент» до «Київмедпрепарат» у розмірі 110,1 млн грн, уточнює LIGA.net, яка має у розпорядженні текст ухвали.
- Розпорядником майна «Київмедпрепарат» призначено арбітражного керівника Іллю Комлика.
- У травні 2025 року, за заявою «Скай-Девелопмент» суд розпочав банкрутство «Галичфарм», ще одного підприємства корпорації «Артеріум».
Контекст
«Артеріум» – четвертий за обсягами виробник ліків в Україні. За даними Proxima Research, частка виробника на роздрібному ринку в 2024-му становила 3,1%. Аптечні продажі ліків у гривневому вираженні зросли на 20,7%. 90% «Артеріум» належить Костянтину Жеваго. Виторг «Корпорації Артеріум» склав 5,3 млрд грн у 2024 році.
У лютому 2025-го СБУ провела обшуки в фармкомпаніях «Дарниця», Farmak та «Артеріум».
Нацполіція 16 липня 2025 року провела обшуки на підприємствах «Артеріум» вдруге за рік. Власник – Костянтин Жеваго – і восьмеро топменеджерів отримали підозри у справі про виготовлення і продаж ліків на території Росії. Жеваго і представники «Артеріум» заперечують звинувачення й кажуть про тиск на бізнес.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.