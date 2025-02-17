Дело VAB Банка. Суд обязал Бахматюка выплатить 1,22 млрд грн НБУ

Печерский районный суд Киева 30 января принял решение взыскать с экс-владельца ПАО «ВиЭйБи Банк» Олега Бахматюка 1,22 млрд грн в пользу Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 17 февраля.

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Эти средства взимаются для погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту, выданному Нацбанком в 2014 году. Судебное решение стало итогом процесса, продолжавшегося с 2015-го.

В течение этого периода представители Бахматюка и связанные с ним компании пытались затянуть судебное разбирательство и избежать выполнения обязательств по кредитному договору и договору поручительства, отметил Сергей Бойко, начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами НБУ.

Контекст

В 2014 году VAB Банк получил стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, а Олег Бахматюк лично поручился за возврат этой суммы. Поскольку обязательства не были исполнены ни банком, ни его собственником, НБУ обратился в суд с иском о взыскании долга.

В июне 2024 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу экс-владельца банка «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка, оставив без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с него более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

На рассмотрении Печерского районного суда Киева находятся еще пять дел, связанных с исками НБУ к Бахматюку за долги ПАО «ВиЭйБи Банк» и ПАО «Коммерческий банк «Финансовая инициатива».

Общая сумма задолженности, которую Национальный банк пытается взыскать с Олега Бахматюка через суд, составляет около 7,9 млрд грн.