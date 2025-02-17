Справа VAB Банку. Суд зобовʼязав Бахматюка виплатити 1,22 млрд грн НБУ

Печерський районний суд Києва 30 січня ухвалив рішення стягнути з ексвласника ПАТ «ВіЕйБі Банк» Олега Бахматюка 1,22 млрд грн на користь Національного банку України. Про це повідомила пресслужба НБУ 17 лютого.

Деталі

Ці кошти стягуються для погашення заборгованості банку за стабілізаційним кредитом, виданим Нацбанком у 2014 році. Судове рішення стало підсумком тривалого процесу, що тривав з 2015-го.

Протягом цього періоду представники Бахматюка та повʼязані з ним компанії намагалися затягнути судовий розгляд і уникнути виконання зобовʼязань за кредитним договором і договором поруки, зазначив Сергій Бойко, начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами НБУ.

Контекст

У 2014 році VAB Банк отримав стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн, а Олег Бахматюк особисто поручився за повернення цієї суми. Оскільки зобовʼязання не були виконані ані банком, ані його власником, НБУ звернувся до суду з позовом про стягнення боргу.

У червні 2024 року Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу ексвласника банку «Фінансова ініціатива» Олега Бахматюка, залишивши без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з нього понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Наразі на розгляді Печерського районного суду Києва перебувають ще п’ять справ, пов’язаних із позовами НБУ до Бахматюка за борги ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Комерційний банк «Фінансова ініціатива».

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк намагається стягнути з Олега Бахматюка через суд, становить близько 7,9 млрд грн.