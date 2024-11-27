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Кипр лишил «золотых паспортов» Коломойского, Бахматюка, Григоришина. Politis обнародовал список из 77 иностранных бизнесменов

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 человек, в том числе российских и украинских бизнесменов и их близких. В частности, потеряли гражданство Игорь Коломойский, Олег Бахматюк, Константин Григоришин и другие, свидетельствуют списки, обнародованные Politis 24 ноября.

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Ключевые факты

  • Издание отмечает, что перечень лиц, по которым уже принято решение кабинета министров Кипра, был составлен около месяца назад.
  • В списке указаны посредники, включая юридические и аудиторские фирмы, через которые выдавали документы.
  • Есть там и украинский бизнесмен Игорь Коломойский, о лишении гражданства которого стало известно ранее. Также бизнесмен Вадим Шульман, владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, владелец группы Energy Standard Константин Григоришин.
  • «Золотые паспорта» утратили не только иностранные инвесторы, но и члены их семей. В опубликованной копии документа находятся имена и российских олигархов, а рядом в скобках указано количество документов их близких. В списке значатся основатель «Русала» Олег Дерипаска (3), соучредитель «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев (5), сестра Алишера Усманова – Гульбахор Исмаилова (1), владелец «Русагро» Вадим Мошкович, а также владелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев (1), дочь главы «Транснефти» Николая Токарева Майя Болотова (1) и другие.
Кипр лишил «золотых паспортов» Коломойского, Бахматюка, Григоришина. Politis обнародовал список из 77 иностранных бизнесменов /Фото 1

Ролитис

Кипр лишил «золотых паспортов» Коломойского, Бахматюка, Григоришина. Politis обнародовал список из 77 иностранных бизнесменов /Фото 2

Ролитис

Кипр лишил «золотых паспортов» Коломойского, Бахматюка, Григоришина. Politis обнародовал список из 77 иностранных бизнесменов /Фото 3

Фото: Рolitis

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  • По данным Politis, в отношении некоторых бывших владельцев «золотых паспортов» Кипра уже возбуждены уголовные дела, и их расследует полиция.
  • Издание напоминает, что причинами лишения паспортов являются: предоставление неправдивой вводящей в заблуждение информации, наличие судимости или несоблюдение условий натурализации.

Контекст

В сентябре газета Phileleftheros писала о том, что Коломойский потерял гражданство Кипра после того, как власти республики подтвердили, что он был получен путем мошенничества, ложных представлений и сокрытия важных фактов. В решении упоминается, что как до, так и после натурализации Коломойский был и остается «лицом сомнительного характера», а его натурализация создала и создает огромный риск испорченной репутации Республики Кипр.

Ключевую роль в лишении гражданства сыграло то, что в своем заявлении на натурализацию Коломойский не упомянул ничего, связанного с делом об уклонении от уплаты налогов в России, которое расследовали против него российские власти в 2008 году. В то же время получил паспорт Кипра на два года позже, в июне 2010 года.

В феврале 2022 года Forbes оценивал состояние Коломойского в $1,8 млрд. В ноябре – уже в $850 млн. И дело не только в войне. В июле 2022-го Зеленский лишил Коломойского украинского гражданства, а в ноябре государство принудительно забрало в управление «Укртатнефть» и «Укрнефть».

Forbes посчитал, как изменилось состояние Коломойского в течение 12 месяцев, пока бизнесмен находится в СИЗО, – подробнее в материале.

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