Тарифы на транспортировку газа в Украине вырастут в два-четыре раза – решение НКРЭКУ

В Украине с 1 января 2025 года тариф на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастет в два-четыре раза из-за прекращения транзита российского газа. Решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) на заседании 30 декабря. Рост тарифов повлияет на работу промышленности и не коснется направления бытовых потребителей, поскольку они находятся под действием специального режима ВСО (возложение специальных обязанностей).

Подробности

НКРЭКУ приняла постановление «Об установлении тарифов для ООО «Оператор ГТС Украины» на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на регуляторный период 2025 – 2029 годов». Постановление вступает в силу 1 января 2025 года, пишет профильное издание ExPro.

Согласно документу, планируется повысить тариф на вход/выход в украинскую ГТС для международных точек вдвое: с €4,1 за 1000 кубометров до €10,29 за 1000 кубометров для большинства точек входа в украинскую ГТС; с €7,6-8,6 за 1000 кубометров до €14,58-15,74 за 1000 кубометров для большинства точек выхода из украинской ГТС.

Тарифы не включают точки соединения на границе с РФ (Суджа и Сохрановка), поскольку для них отсутствует информация о забронированных объемах. Тарифы учитывают сценарий отсутствия транзита российского газа с 2025 года.

Тарифы на вход/выход из ГТС для внутренних точек возрастут более четырех раз: со 101,9 грн за 1000 кубометров до 464,4 грн за 1000 кубометров для внутренних точек входа в ГТС; с 124,16 грн за 1000 кубометров до 501,97 грн за 1000 кубометров для внутренних точек выхода из ГТС.

Коэффициенты при заказе мощности на определенные периоды как для внутренних, так и международных точек оставили без изменений.

85% дохода компании в 2024 году поступало от транспортировки российского газа, а только 15% – от внутренних потребителей, объяснил решение гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа. Он признал, что для полной компенсации потерь повышения тарифов недостаточно, однако решение принято, учитывая потребность во взвешенных экономических шагах для Украины.

По словам Липпы, Оператор ГТС Украины принял меры по снижению расходов: сокращаются персонал и расходы, закрываются и консервируются компрессорные станции.

Комментируя решение о повышении тарифа, глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил об увеличении ежегодных расходов для промышленности на 300 млн грн. «Мы не в состоянии выдерживать столь значительную нагрузку», – подчеркнул он.

Контекст

11 марта в интервью Forbes глава правления компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев заявил, что компания получает от «Газпрома» за транзит газа меньше, чем тратит на услуги «Оператора ГТС». По его словам, «Нафтогаз» недополучит около $1,4 млрд, что предусмотрены контрактом, поскольку «Газпром» платит лишь две трети от этой суммы – около $800 млн с $1,2 млрд в год. Чернышев уточнил, что «Нафтогаз» обязан бронировать всю мощность украинской ГТС, поэтому компания получает меньше, чем выплачивает «Оператору ГТС».

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе заявил, что Украина не рассматривает возможность возобновления соглашения с «Газпромом» о транзите газа в Европу и исключает идею транспортировки российского газа под видом азербайджанского.

23 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с Владимиром Путиным в Москве. По словам Фицо, эта поездка стала реакцией на отказ Зеленского продлить транзит газа из России. Ранее Фицо утверждал, что Зеленский якобы предложил ему €500 млн из замороженных российских активов в обмен на одобрение членства Украины в НАТО, но Фицо отверг эти предложения.

Контракт между Украиной и РФ на транзит газа завершится 1 января 2025 года, и Киев не планирует его продлевать. Россия продолжает поставлять в Европу около 15 млрд кубометров газа в год, в частности в Словакию и Австрию, где остается основным поставщиком.