Тарифи на транспортування газу в Україні зростуть у два-чотири рази – рішення НКРЕКП

В Україні з 1 січня 2025 року тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте в два-чотири рази через припинення транзиту російського газу. Рішення ухвалила Національна комісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) на засіданні 30 грудня. Зростання тарифів вплине на роботу промисловості і не стосуватиметься напряму побутових споживачів, оскільки вони перебувають під дією спеціального режиму ПСО (покладання спеціальних обов’язків).

Деталі

НКРЕКП ухвалила постанову «Про встановлення тарифів для ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2025 – 2029 років». Постанова набирає чинності з 1 січня 2025 року, пише профільне видання ExPro.

Згідно з документом, планується підвищити тариф на вхід/вихід до української ГТС для міжнародних точок удвічі: з €4,1 за 1000 кубометрів до €10,29 за 1000 кубометрів для більшості точок входу в українську ГТС; з €7,6-8,6 за 1000 кубометрів до €14,58-15,74 за 1000 кубометрів для більшості точок виходу з української ГТС.

Тарифи не включають точки з’єднання на кордоні з РФ (Суджа та Сохранівка), оскільки для них відсутня інформація щодо заброньованих обсягів. Тарифи враховують сценарій відсутності транзиту російського газу з початком 2025 року.

Тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок зростуть у понад чотири рази: з 101,9 грн за 1000 кубометрів до 464,4 грн за 1000 кубометрів для внутрішніх точок входу в ГТС; з 124,16 грн за 1000 кубометрів до 501,97 грн за 1000 кубометрів для внутрішніх точок виходу з ГТС.

Коефіцієнти при замовленні потужності на певні періоди як для внутрішніх, так і для міжнародних точок залишили без змін.

85% доходу компанії у 2024 році надходило від транспортування російського газу, а лише 15% – від внутрішніх споживачів, пояснив рішення гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа. Він визнав, що для повної компенсації втрат підвищення тарифів недостатньо, однак рішення ухвалено, зважаючи на потребу в зважених економічних кроках для України.

За словами Липпи, Оператор ГТС України вжив заходів для зниження витрат: скорочуються персонал та видатки, закриваються й консервуються компресорні станції.

Коментуючи рішення про підвищення тарифу, голова Федерації металургів Сергій Біленький заявив про збільшення щорічних витрат для промисловості на 300 млн грн. «Ми не в змозі витримувати таке значне навантаження», – наголосив він.

Контекст

11 березня в інтервʼю Forbes голова правління компанії «Нафтогаз» Олексій Чернишов заявив, що компанія отримує від «Газпрому» за транзит газу менше, ніж витрачає на послуги «Оператора ГТС». За його словами, «Нафтогаз» недоотримає близько $1,4 млрд, що передбачені контрактом, оскільки «Газпром» сплачує лише дві третини від цієї суми – близько $800 млн із $1,2 млрд на рік. Чернишов уточнив, що «Нафтогаз» зобовʼязаний бронювати всю потужність української ГТС, тому компанія отримує менше, ніж виплачує «Оператору ГТС».

19 грудня президент України Володимир Зеленський під час виступу в Брюсселі заявив, що Україна не розглядає можливість поновлення угоди з «Газпромом» про транзит газу до Європи та відкидає ідею транспортування російського газу під виглядом азербайджанського.

23 грудня премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з Володимиром Путіним у Москві. За словами Фіцо, ця поїздка стала реакцією на відмову Зеленського продовжити транзит газу з Росії. Раніше Фіцо стверджував, що Зеленський нібито запропонував йому €500 млн із заморожених російських активів в обмін на схвалення членства України в НАТО, але Фіцо відкинув ці пропозиції.

Контракт між Україною та РФ на транзит газу завершиться 1 січня 2025 року, і Київ не планує його продовжувати. Росія продовжує постачати до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де вона залишається основним постачальником.