Техгіганти планують збільшити витрати на ШІ майже на третину до $320 млрд у 2025 році – FT

Компанії Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta повідомили про сукупні капітальні витрати у розмірі $246 млрд у 2024 році порівняно зі $151 млрд у 2023-му. Вони прогнозують, що цього року витрати можуть перевищити $320 млрд, пише Financial Times 7 лютого. Компанії мають конкурувати за будівництво центрів обробки даних та заповнення їх кластерами спеціалізованих чипів, щоб залишатися попереду в дослідженнях ШІ.

Ключові факти

Amazon, Meta, Microsoft та Alphabet прогнозують подальші величезні капітальні витрати на ШІ, незважаючи на побоювання інвесторів щодо прибутковості й китайської моделі DeepSeek.

Витрати чотирьох провідних технологічних компаній США вже зросли на 63% минулого року. Тепер керівники обіцяють прискорити інвестиції в ШІ, відкидаючи побоювання з приводу величезних сум, що вкладаються в технологію.

6 лютого генеральний директор Amazon Енді Джассі перевершив Google і Microsoft, прогнозуючи понад $100 млрд капітальних витрат цього року, що більше $77 млрд у 2024 році і понад удвічі більше, ніж $48 млрд у попередньому році. Переважна більшість піде на центри обробки даних та сервери для Amazon Web Services.

Виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла заявив раніше в Давосі, що компанія збираєся витратити $80 млрд на створення Azure.

Очільник Google Сундар Пічаї пообіцяв витратити $75 млрд у 2025-му – на 42% більше, ніж $53 млрд минулого року, і наголосив, що можливості ШІ «настільки великі, наскільки це можливо, і тому ви бачите, як ми інвестуємо, щоб відповідати цьому моменту».

Голова Meta Марк Цукерберг пообіцяв ще збільшити витратити на ШІ на додаток до $40 млрд, інвестованих у 2024 році. За даними FT, у 2025-му на цей напрям спрямують $65 млрд.

Інфографіка: Financial Times

Контекст

Масштаб амбітних витрат на ШІ, оголошений техкомпаніями разом зі звітами про доходи за четвертий квартал, здивував ринок і посилив розпродаж акцій, викликаний випуском дешевої моделі ШІ від китайського стартапу DeepSeek наприкінці січня. На тлі галасу навколо потенціалу ШІ акціонери побоюються, що збільшення витрат без пропорційного збільшення доходів може поглинути капітал, який інакше був би повернутий у формі викупів і дивідендів, одночасно позбавляючи фінансування напрями, не повʼязані зі ШІ.

Китайський стартап DeepSeek, заснований Ляном Веньфеном, 20 січня представив нову модель ШІ з відкритим кодом – DeepSeek R1. Завдяки своїй високій ефективності та низьким витратам вона поставила під питання панування американських компаній у сфері ШІ.

Модель DeepSeek споживає в 10 разів менше ресурсів, ніж аналоги від таких гігантів, як Meta та OpenAI.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував вихід DeepSeek R1 як «дзвіночок для наших галузей», що вимагає максимальної уваги до боротьби за лідерство в цій сфері.