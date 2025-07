Деталі

За попередніми висновками ЄК, Temu не вживає належних заходів для запобігання продажу нелегальних товарів на своїй платформі.

«Дані вказують на значний ризик для споживачів ЄС зіткнутися з нелегальними товарами», – зазначила ЄК щодо Temu.

Аналіз, проведений у межах «таємної купівлі», виявив, що користувачі Temu з високою ймовірністю можуть натрапити на невідповідні стандартам товари, зокрема дитячі іграшки та дрібну електроніку. Комісія продовжує розслідування інших можливих порушень, виявлених у жовтні 2024 року.

У разі підтвердження порушень Temu може бути визнано винним у недотриманні статті 34 DSA, що передбачає штраф до 6% від річного глобального обороту та вимогу усунути порушення.

Ця заява ЄК створює серйозні регуляторні виклики для Temu на одному з ключових міжнародних ринків.

Контекст

Temu стала однією з технологічних компаній, які потрапили під пильну увагу ЄС у рамках закону про цифрові послуги (DSA). До списку компаній, що перебувають під розслідуванням DSA, також входять Meta Platforms Inc., AliExpress (Alibaba Group Holding Ltd.), TikTok (Bytedance Ltd.) та X Corp. Ілона Маска.

Під час розслідування Temu, що є підрозділом китайської PDD Holdings Inc., може взяти на себе зобов’язання, які врахують занепокоєння Єврокомісії, щоб уникнути штрафів.

У червні повідомлялося, що через посилення регуляторного тиску в США Temu та Shein активно розширюють свою присутність у Європі та Великій Британії. Проте вони одразу зіткнулися з місцевими регуляторними обмеженнями, подібними до американських, зазначають аналітики.

Останнім часом у ЄС з’явилися скарги на Temu та Shein через сумнівні бізнес-практики. Крім того, європейські регулятори планують запровадити фіксований збір у €2 на дрібні безмитні посилки, які становлять основу бізнес-моделі цих платформ.

Експерти попереджають, що нові правила можуть негативно вплинути на маркетплейси, подібно до скасування пільгових тарифів і запровадження 54-відсоткового мита в США. Запропонований ЄС збір у €2 є стратегічним кроком, спрямованим на обмеження наддешевої транскордонної електронної комерції, що може змінити бізнес-модель Temu та Shein у Європі протягом найближчих двох-трьох років.