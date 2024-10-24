Tesla відзвітувала про найбільший квартальний прибуток за понад рік. Акції автовиробника зросли на 12%

Ринкова вартість Tesla Inc. зросла на $80 млрд після того, як виробник електромобілів повідомив про свій найбільший квартальний прибуток більш ніж за рік і опублікував оптимістичні прогнози на 2025-й, пише Bloomberg. Акції компанії продовжують зростати, збільшившись на 12% наприкінці торгів 23 жовтня.
Сильний звіт про доходи Tesla зʼявився через два тижні після гучної презентації нового роботаксі компанії, яке розчарувало багатьох інвесторів.
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Ключові факти
- Скоригований чистий прибуток за третій квартал зріс на 8% порівняно з минулим роком, до $2,5 млрд, перевищивши очікування в $2,1 млрд. Скоригований прибуток у розмірі 72 центів на акцію у третьому кварталі перевершив середню оцінку у 58 центів.
- Виручка склала $25,18 млрд порівняно з прогнозами $25,37 млрд, згідно з даними LSEG.
- Результати третього кварталу були підтримані продажем Cybertruck, який вперше приніс прибуток. Акції були підігріті й надіями на майбутнє: Ілон Маск пообіцяв зробити Tesla найдорожчою компанією у світі, почавши зі зростання поставок на 20–30% наступного року.
- Маск заявив, що Tesla має намір офіційно запустити райдшеринг у Техасі та Каліфорнії наступного року. Хоча для водіння дорогами загального користування буде потрібно схвалення регулюючих органів, коментарі Маска привели до зниження акцій конкурентів Uber Technologies Inc. та Lyft Inc.
- Маск повідомив, що виробництво спеціалізованого роботаксі Cybercab досягне масових обсягів у 2026 році і що компанія націлена на випуск не менше 2 млн одиниць, а «можливо, зрештою і 4 млн».
- Tesla збирається випустити доступні моделі наступного року, але Маск розвіяв давні очікування деяких інвесторів, що компанія випустить електромобіль, щоб конкурувати з автомобілями масового ринку, такими як Toyota Corolla.
- Акції Tesla злетіли на 12% на постмаркет-торгах у Нью-Йорку, потенційно компенсувавши велику частину падіння на 14%, яке акції продемонстрували з початку року до закриття торгів у середу.
- Валова маржа компанії в автомобільному секторі за третій квартал склала 17,1%, перевершивши оцінки аналітиків і збільшившись порівняно з попереднім кварталом, коли вона становила 14,6%.
Контекст
Tesla в третьому кварталі 2024 року поставила 462 890 авто, що на 6,4% більше, ніж роком раніше. Це зростання стало першим у цьому році, але не виправдало очікування Волл-стріт. Постачання є найближчим показником до числа проданих одиниць. Це один із найбільш пильно відстежуваних показників на Волл-стріт.
Tesla стикається зі зростаючою конкуренцією, особливо в Китаї, з боку таких компаній, як BYD і Geely, а також нового покоління автовиробників, зокрема Li Auto і Nio.
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