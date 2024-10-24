Tesla відзвітувала про найбільший квартальний прибуток за понад рік. Акції автовиробника зросли на 12%

Ринкова вартість Tesla Inc. зросла на $80 млрд після того, як виробник електромобілів повідомив про свій найбільший квартальний прибуток більш ніж за рік і опублікував оптимістичні прогнози на 2025-й, пише Bloomberg. Акції компанії продовжують зростати, збільшившись на 12% наприкінці торгів 23 жовтня.

Сильний звіт про доходи Tesla зʼявився через два тижні після гучної презентації нового роботаксі компанії, яке розчарувало багатьох інвесторів.