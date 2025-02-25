Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Tesla выкупит часть активов обанкротившегося немецкого производителя систем автоматизации Manz

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Работники немецкого производителя систем автоматизации Manz /пресс-служба Manz

Работники немецкого производителя систем автоматизации Manz Фото пресс-служба Manz

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. договорился о покупке части активов немецкого производителя систем автоматизации Manz AG, столкнувшегося с финансовыми трудностями и начавшего процедуру банкротства, пишет Bloomberg 25 февраля.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • Tesla Automation, производящая специализированное оборудование на трех заводах в Германии, расширит свою деятельность, добавив площадку Manz в городе Ройтлинген.
  • Компания планирует нанять более 300 сотрудников и приобретет движимое имущество, сообщила Manz. Сумма сделки не разглашается.
  • После завершения сделки около 100 работников Manz останутся без работы.

Контекст

Manz AG специализируется на разработке высокотехнологичного оборудования для таких отраслей, как электромобильность, производство батарей, электроника и энергетика. Основные направления деятельности – создание систем для производства литий-ионных аккумуляторов.

Последние годы принесли Manz серьезные вызовы. Из-за спада на европейском рынке батарей, где спрос не оправдал ожиданий, и значительных инвестиций в технологии, которые не окупились, компания столкнулась с финансовыми трудностями. В декабре 2024 года Manz объявила о неплатежеспособности, вызванной нехваткой ликвидности и накопленными убытками. Сейчас она находится в процессе банкротства.

Tesla наращивает мощности по автоматизации на немаловажном немецком рынке, пытаясь преодолеть падение продаж в Европе. В январе регистрация автомобилей компании, возглавляемой Илоном Маском, в регионе упала на 45%, хотя общий спрос на электромобили растет.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні