Tesla выкупит часть активов обанкротившегося немецкого производителя систем автоматизации Manz

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. договорился о покупке части активов немецкого производителя систем автоматизации Manz AG, столкнувшегося с финансовыми трудностями и начавшего процедуру банкротства, пишет Bloomberg 25 февраля.
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Подробности
- Tesla Automation, производящая специализированное оборудование на трех заводах в Германии, расширит свою деятельность, добавив площадку Manz в городе Ройтлинген.
- Компания планирует нанять более 300 сотрудников и приобретет движимое имущество, сообщила Manz. Сумма сделки не разглашается.
- После завершения сделки около 100 работников Manz останутся без работы.
Контекст
Manz AG специализируется на разработке высокотехнологичного оборудования для таких отраслей, как электромобильность, производство батарей, электроника и энергетика. Основные направления деятельности – создание систем для производства литий-ионных аккумуляторов.
Последние годы принесли Manz серьезные вызовы. Из-за спада на европейском рынке батарей, где спрос не оправдал ожиданий, и значительных инвестиций в технологии, которые не окупились, компания столкнулась с финансовыми трудностями. В декабре 2024 года Manz объявила о неплатежеспособности, вызванной нехваткой ликвидности и накопленными убытками. Сейчас она находится в процессе банкротства.
Tesla наращивает мощности по автоматизации на немаловажном немецком рынке, пытаясь преодолеть падение продаж в Европе. В январе регистрация автомобилей компании, возглавляемой Илоном Маском, в регионе упала на 45%, хотя общий спрос на электромобили растет.
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