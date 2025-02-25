Tesla выкупит часть активов обанкротившегося немецкого производителя систем автоматизации Manz

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. договорился о покупке части активов немецкого производителя систем автоматизации Manz AG, столкнувшегося с финансовыми трудностями и начавшего процедуру банкротства, пишет Bloomberg 25 февраля.

Подробности

Tesla Automation, производящая специализированное оборудование на трех заводах в Германии, расширит свою деятельность, добавив площадку Manz в городе Ройтлинген.

Компания планирует нанять более 300 сотрудников и приобретет движимое имущество, сообщила Manz. Сумма сделки не разглашается.

После завершения сделки около 100 работников Manz останутся без работы.

Контекст

Manz AG специализируется на разработке высокотехнологичного оборудования для таких отраслей, как электромобильность, производство батарей, электроника и энергетика. Основные направления деятельности – создание систем для производства литий-ионных аккумуляторов.

Последние годы принесли Manz серьезные вызовы. Из-за спада на европейском рынке батарей, где спрос не оправдал ожиданий, и значительных инвестиций в технологии, которые не окупились, компания столкнулась с финансовыми трудностями. В декабре 2024 года Manz объявила о неплатежеспособности, вызванной нехваткой ликвидности и накопленными убытками. Сейчас она находится в процессе банкротства.

Tesla наращивает мощности по автоматизации на немаловажном немецком рынке, пытаясь преодолеть падение продаж в Европе. В январе регистрация автомобилей компании, возглавляемой Илоном Маском, в регионе упала на 45%, хотя общий спрос на электромобили растет.