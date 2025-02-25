Продажі Tesla у Європі впали на 45% на тлі втручать Ілона Маска в політику регіону

У січні продажі Tesla в Європі впали на 45%, що свідчить про зниження попиту на автомобілі американського автовиробника після того, як його голова-мільярдер Ілон Маск активізував своє гучне втручання в політику регіону, пише Financial Times .

Ключові факти

За даними Європейської асоціації автовиробників, Tesla продала у Європі всього 9900 одиниць минулого місяця, що на 45% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загальна частка в реєстрації нових автомобілів знизилася до 1% з 1,8% за той же період.

Падіння сталося навіть незважаючи на те, що європейські споживачі придбали 166 000 акумуляторних електромобілів за місяць, що на 37% більше, ніж роком раніше. Чисті продажі електромобілів зростали швидше, ніж продажі всіх інших типів транспортних засобів, тоді як продажі автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами впали на 20,5% та 26,5% відповідно.

До даних включені дані щодо ЄС, Великої Британії та інших ринків, включаючи Норвегію — один із найбільших ринків електромобілів у Європі.

Європейський продаж SAIC Motor, китайського державного автовиробника, який вийшов на ринки ЄС і почав співпрацювати з Audi в Китаї, зріс у січні на 37% до 23 000 автомобілів, що є одним із найбільших показників зростання продажів у річному обчисленні серед великих виробників у регіоні.

Загальна кількість реєстрацій нових транспортних засобів на континенті в січні скоротилася на 2,1% і становила 995 271.

Контекст

Падіння частки ринку Tesla відбулося після безпрецедентного втручання Маска у політику ЄС, де він підтримав вкрай праву партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD) перед виборами в країні, що викликало негативну реакцію на континенті. Мільярдер стверджував, що ця партія ʼврятує Німеччинуʼ, хоч вона і відкидається іншими політичними силами як екстремістська.

Політики у Німеччині заявляли, що алгоритм X просуває контент вкрай правих напередодні виборів.

Маск також виступив проти ЄС, який він у листопаді назвав «недемократичним». Маск у своїх дописах ображав лідерів європейських країн, назвавши канцлера Німеччини Олафа Шольца «дурнем», президента Німеччини – «тираном», а прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – «співучасником зґвалтування Британії». Маск поширював дезінформацію і теорії змови, підтримуючи крайні праві сили як «прихильників політичного реалізму».