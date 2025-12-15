Tesla начала тестировать свой сервис роботакси в Остине без страховочных сотрудников в салоне автомобилей. Это ключевой шаг к запуску полноценного коммерческого сервиса беспилотных перевозок, пишет TechCrunch.
Детали
- Примерно через шесть месяцев после старта тестирования роботакси в Остине компания разрешила автомобилям передвигаться по городу без каких-либо людей в салоне. Видео с пустым Tesla Model Y быстро распространилось в соцсетях, а Илон Маск подтвердил, что тесты проходят «без пассажиров».
- Сроки начала коммерческих поездок компания не называет, однако в корпоративном аккаунте в X появился намек: «Медленно, а потом – сразу». Руководитель направления искусственного интеллекта Tesla Ашок Элусвами добавил: «И так начинается».
- Ранее Tesla допускала к поездкам только избранных инфлюенсеров и клиентов, при этом в салоне находился сотрудник, готовый вмешаться в случае опасности. В сентябре страхователи сели за руль, а теперь компания полностью отказалась от их присутствия.
- Зона тестирования постепенно расширилась на значительную часть агломерации Остина, однако парк так и не превысил 25–30 автомобилей.
- Переход к тестам без людей, вероятно, усилит внимание регуляторов. С июня тестовый парк Tesla попал по меньшей мере в семь аварий. Детали инцидентов остаются ограниченными, поскольку компания в значительной степени редактирует отчеты, которые подает в Национальное управление безопасности дорожного движения США.
Контекст
Илон Маск заявляет, что Tesla планирует оперировать собственным флотом роботакси и конкурировать с Waymo. Летом он утверждал, что сервис охватит «половину населения США» до конца года, но позже скорректировал прогноз до удвоения парка в Остине – примерно до 60 автомобилей.
Параллельно Tesla тестирует сервис райдхейлинга в районе Сан-Франциско с водителями за рулем, ведь правила Калифорнии требуют отдельных разрешений для полностью беспилотных поездок. В Техасе таких ограничений нет.
В отличие от конкурентов, таких как Waymo или Cruise, Tesla полагается исключительно на камеры, отказавшись от дорогих систем LiDAR и радаров. Илон Маск утверждает, что это снижает затраты без ущерба для безопасности, хотя такой подход вызывает дискуссии, ведь большинство компаний используют комбинацию сенсоров для повышения надежности.
