Tesla розпочала тестування сервісу роботаксі в Остіні, штат Техас, уперше запустивши автономні автомобілі для комерційних пасажирських перевезень. Про це оголосив генеральний директор компанії Ілон Маск у соцмережі X, назвавши подію результатом десяти років наполегливої роботи.
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Деталі
- У випробуваннях беруть участь близько 10 автомобілів Tesla, які перевозять пасажирів за участі «монітора безпеки» – людини на передньому сидінні. Наразі сервіс доступний лише за запрошеннями, а дата повноцінного запуску ще не оголошена.
- Відео поїздок уже з’являються в соцмережах. Наприклад, інфлюенсер Сойєр Меррітт поділився досвідом поїздки до ресторану, викликавши роботаксі через застосунок Tesla. Вартість поїздки склала $4,20.
- Експерти, однак, зазначають, що попереду в Tesla складний шлях. За словами професора Карнегі-Меллона Філіпа Купмана, цитованого Reuters, розвиток ринку роботаксі в США може зайняти роки або навіть десятиліття, а нинішній тест – лише початок.
Контекст
Напередодні тестування Техас ухвалив закон, який регулює автономний транспорт. Підписаний губернатором Ґреґом Ебботтом, він набуде чинності 1 вересня й вимагатиме від компаній спеціальних дозволів для роботи безпілотників. Закон також передбачає можливість відкликання дозволів у разі небезпеки та встановлює вимоги до інструкцій для служб порятунку. Автомобілі повинні мати щонайменше четвертий рівень автономності, тобто здатність їздити без водія в певних умовах. Tesla обмежила роботу роботаксі окремими районами, уникаючи складних розв’язок, перевезення дітей до 18 років і поїздок у негоду, щоб забезпечити безпеку.
На відміну від конкурентів, таких як Waymo чи Cruise, Tesla покладається виключно на камери, відмовившись від дорогих систем LiDAR і радарів. Ілон Маск стверджує, що це знижує витрати без шкоди для безпеки, хоча такий підхід викликає дискусії, адже більшість компаній використовують комбінацію сенсорів для підвищення надійності.
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