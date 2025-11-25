Эстонская компания Bolt заключила партнерство с китайским Pony AI для интеграции технологии автономного вождения четвертого уровня в свой парк. Компания планирует выйти на рынок полностью беспилотных поездок в Европе уже с 2026 года, пишет Euronews .

Подробности

Сотрудничество, о котором Bolt объявила 25 ноября, должно привлечь на европейский рынок автомобили с автономным управлением уровня L4. Эти машины способны самостоятельно управлять в большинстве ситуаций без участия человека и без водителя-смотрящего.

На старте партнеры планируют сосредоточиться на реальных тестах, валидации безопасности и создании пользовательского опыта перед масштабированием в ЕС и других европейских странах.

Bolt ожидает, что сможет запустить полностью беспилотные перевозки в ЕС в течение года после первых развертываний, запланированных на 2026 год.

«Автономные транспортные средства изменят способ передвижения людей и перевозки грузов, и Bolt гордится тем, что сотрудничает с Pony AI в процессе расширения масштабов применения технологии автономного вождения», – отметил Маркус Уиллиг, основатель и гендиректор Bolt.

Контекст

Компания, основанная в Эстонии в 2013 году, работает более чем в 50 странах и 600 городах, имеет более 200 млн клиентов и в 2024 году получила €2 млрд выручки, 80% из которой пришлось на райдхейлинг. Уиллиг отмечает, что автономные технологии могут увеличить бизнес Bolt в 100 раз, но предупреждает: инвестиции в автономное вождение в Европе значительно отстают от Китая и США.

Партнерство с Pony AI должно усилить позиции китайского разработчика в Европе, используя масштаб Bolt и ее опыт взаимодействия с регуляторами, пишет sifted.

Pony AI уже имеет разрешение на тестирование в Люксембурге, где расположен ее европейский R&D-хаб. По данным компании, она накопила 55 млн км тестовых поездок и имеет 720 роботакси, работающих в Пекине, Гуанчжоу, Шанхае и Шеньчжене.

Европейский рынок автономного транспорта развивается медленнее, чем китайский и американский, из-за фрагментированного регулирования и более низкого уровня инвестиций. На фоне конкуренции глобальных игроков платформы с большим присутствием, такие как Bolt, становятся ключевым мостом для выхода технологических компаний на континент.

Для ЕС автономные технологии являются стратегическим вопросом: почти 10% экономики связано с автомобилестроением, и отставание в сфере самоуправляемых автомобилей может усилить зависимость от США и Китая.

17 октября стало известно, что китайская Pony AI и европейский автопроизводитель Stellantis заключили соглашение о совместной разработке беспилотных такси для Европы.